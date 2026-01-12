Қазақстанда тұрғын үйді жалға алу бағасы бір шаршы метріне 5000 теңгеден асты
Жылдық қорытынды және өңірлік көшбасшылар
Қазақстан Республикасы Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігінің Ұлттық статистика бюросының деректеріне сәйкес, жылдық есеппен алғанда (2024 жылғы желтоқсанмен салыстырғанда) республика бойынша тұрғын үйді жалға алу бағасы 13,1%-ға қымбаттаған. Алайда бірқатар өңірлерде бағаның өсуі орташа республикалық деңгейден айтарлықтай асып түсті:
- Павлодар: +42,9%;
- Петропавл: +40,9%;
- Ақтөбе: +30,4%;
- Өскемен: +23,1%.
Мегаполистердегі баға динамикасы
2025 жылғы сәуір мен желтоқсан аралығында елдің ірі қалаларында жалдау ақысы тұрақты өсім көрсетті:
Жалпы республика бойынша: 1 шаршы метрдің бағасы 4558 теңгеден 5024 теңгеге дейін өсті. Өсім – 466 теңге немесе 10,2%.
- Астана: жалдау құны 5005 теңгеден 5551 теңгеге дейін артты. Айырма – 546 теңге (10,9%).
- Алматы: баға 5437 теңгеден 5965 теңгеге дейін көтерілді. Абсолютті өсім – 528 теңге (9,7%).
- Шымкент: 2025 жылғы сәуірде жалдау ақысы 3917 теңге болса, қазіргі таңда 4252 теңгеге жеткен. Қымбаттау – 335 теңге немесе 8,5%.
Ел бойынша тұрғын үйді жалға алудың ең жоғары құны дәстүрлі түрде Алматыда (5965 теңге) және Астанада (5551 теңге) сақталып отыр. Ал ең қолжетімді облыс орталығы ретінде Тараз қаласы қалып отыр – 1 шаршы метрі 2401 теңге.
Сурет: Zakon.kz
Ұзақ мерзімді үрдіс
2020 жылғы желтоқсан айымен салыстырғандағы деректер тұрғын үйді жалға алу нарығында айтарлықтай инфляция болғанын көрсетеді. Соңғы бес жылда Қазақстан бойынша жалдау бағасы екі еседен астам өскен (индекс – 211,2%).
Алматыда бұл көрсеткіш одан да жоғары: жалдау құны 2,6 есеге артқан (индекс – 263,6%). Қарағандыда бағалар 2,5 есеге (индекс – 254,8%), ал Астанада 2,3 есеге (индекс – 232,2%) өскен.
Тек 2025 жылдың төртінші тоқсанында республика бойынша орташа жалдау бағасы алдыңғы тоқсанмен салыстырғанда 6%-ға көтерілген. Бұл жалдамалы тұрғын үйге деген сұраныстың әлі де жоғары деңгейде сақталып отырғанын дәлелдейді.