#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+3°
$
491.88
585.83
6.36
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+3°
$
491.88
585.83
6.36
Қоғам

Қазақстандағы қайталама тұрғын үй: 2026 жылдың қысында шаршы метр құны қандай

Дом, жилье, недвижимость, покупка дома, покупка жилья, покупка недвижимости, покупка квартиры, аренда квартиры, продажа дома, продажа жилья, продажа квартиры, ипотека, ипотечная программа, ипотечное жилье, дом в ипотеку, квартира в ипотеку, цены на квартиры, цены на жилье, цены на дома, сурет - Zakon.kz жаңалық 11.02.2026 16:47 Фото: freepik
Қайталама тұрғын үй нарығындағы бағалар әдеттегідей тұрақты өсім көрсетуде, айтарлықтай құбылулар байқалмайды. Бір жыл ішінде "екінші нарықтағы" баспана бағасы 13,6%-ға қымбаттаған, ал соңғы бес жылда пәтер құны шамамен 1,75 есеге өскен, деп хабарлайды Zakon.kz.

Нарық баға тұрғысынан тұрақтану кезеңіне өтті

Өңірлердің басым бөлігінде бір ай ішіндегі баға өзгерісі мардымсыз болды. ҚР Ұлттық статистика бюросының мәліметіне сәйкес, 1%-дан жоғары өсім Ақтауда (101,7%), Қызылордада (101,6%), Қонаевта (101,3%), Ақтөбеде (101,2%) және Астанада (101,0%) тіркелген.

Ал Атырау, Көкшетау және Өскемен қалаларында индекс 100,0%-ды құрап, желтоқсанмен салыстырғанда айтарлықтай өзгеріс болмағанын көрсетеді. Жалпы алғанда, бұл қайталама нарықтың салыстырмалы түрде тұрақтану кезеңіне өткенін аңғартады.

Жылдық өсім: көш басында – Алматы

2025 жылдың қаңтарымен салыстырғанда ең жоғары өсім Алматыда тіркелді – бірден 24%. Сондай-ақ Павлодарда (116,2%), Ақтөбеде (113,5%), Талдықорғанда (112,5%) және Түркістанда (110,3%) баға едәуір көтерілген.

Ал жылдық өсімі ең төмен қалалар – Жезқазған (103,1%), Қарағанды (102,6%) және Қонаев (100,9%). Бұл өңірлерде бір жыл ішінде баға айтарлықтай өзгермегенін білдіреді.

2025 жылдың шілдесімен салыстыру

2026 жылғы қаңтар көрсеткіштерін 2025 жылдың шілдесімен салыстырғанда, жағдай әркелкі. Кейбір қалаларда шаршы метр құны айтарлықтай өскен болса, жекелеген өңірлерде баға түзетілген.

Ең жоғары өсім Ақтөбеде тіркелді – 18,5%-ға артып, бір шаршы метр 341 844 теңгеге жеткен. Алматыда қайталама тұрғын үй 15,3%-ға қымбаттап, 681 923 теңге болған. Павлодарда өсім 13,8%-ды құрап, баға 416 787 теңгеге жетті.

Сонымен қатар Атырауда (+12,5%, 482 711 теңге) және Түркістанда (+11,3%, 343 058 теңге) да айтарлықтай өсім байқалған.

Ал Өскеменде (-2,5%) және Қарағандыда (-0,5%) шаршы метр арзандаған. Қарағандыда бір жыл ішінде жаңа тұрғын үй мен қайталама нарықтағы баға іс жүзінде өзгермеген.

Астананы бөлек атап өткен жөн: 2025 жылдың шілдесімен салыстырғанда баға небәрі 0,8%-ға өсіп, 642 702 теңгені құраған. Соған қарамастан, елорда әлі де ең қымбат қалалардың бірі болып қала береді.

2020 жылдың желтоқсанымен салыстырғанда ең жоғары өсім Семейде тіркелген – 243,5%. Сондай-ақ Ақтөбеде (222,9%), Талдықорғанда (220,9%) және Қызылордада (215,6%) пәтер бағасы екі еседен астам қымбаттаған.

Ең баяу өсім Қонаевта (110,2%) және Жезқазғанда (124,6%) байқалған.

Сурет: Zakon.kz

2026 жылдың қаңтарында шаршы метр қанша тұрды

Қазақстан бойынша пәтерлердің қайта сату нарығындағы орташа бағасы 624 561 теңгені құрады.

Ең жоғары бағалар дәстүрлі түрде екі мегаполисте тіркелген:

  • Алматы – 740 998 теңге;
  • Астана – 727 519 теңге.

Одан кейінгі орындарда Атырау (497 923 теңге), Семей (465 271 теңге), Шымкент (470 874 теңге) және Павлодар (446 697 теңге) тұр.

Ең қолжетімді бағалар Қызылордада (334 267 теңге), Көкшетауда (348 708 теңге) және Таразда (348 919 теңге) байқалған.

Жалпы алғанда, қаңтар айының деректері Қазақстандағы қайталама тұрғын үй нарығының біршама тыныш кезеңге өткенін көрсетеді. Бағалар өсуін жалғастырғанымен, күрт секірістер жоқ, ал динамика көбіне нақты өңірлердегі жағдайға байланысты қалыптасуда.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Жылжымайтын мүлік жылдан-жылға қымбаттауда: Ел бойынша тұрғын үй бағасы қаншалықты өсті
15:50, 09 қаңтар 2025
Жылжымайтын мүлік жылдан-жылға қымбаттауда: Ел бойынша тұрғын үй бағасы қаншалықты өсті
Қазақстанда екінші нарықтағы тұрғын үй бағасы 5 пайызға арзандады
13:07, 13 желтоқсан 2023
Қазақстанда екінші нарықтағы тұрғын үй бағасы 5 пайызға арзандады
2023 жылы қараша айында елімізде пәтерлер құны қымбаттады ма, әлде арзандады ма?
19:07, 11 желтоқсан 2023
2023 жылы қараша айында елімізде пәтерлер құны қымбаттады ма, әлде арзандады ма?
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Казахстанские могулистки неудачно выступили в финале Олимпиады-2026
18:56, Бүгін
Казахстанские могулистки неудачно выступили в финале Олимпиады-2026
Три казахстанские спортсменки превзошли трансгендера на зимней Олимпиаде
18:50, Бүгін
Три казахстанские спортсменки превзошли трансгендера на зимней Олимпиаде
Двумя сетами обернулся матч казахстанского теннисиста на турнире во Франции
18:32, Бүгін
Двумя сетами обернулся матч казахстанского теннисиста на турнире во Франции
Казахстанский двоеборец потерпел фиаско на Олимпиаде-2026
18:31, Бүгін
Казахстанский двоеборец потерпел фиаско на Олимпиаде-2026
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: