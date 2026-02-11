Қазақстандағы қайталама тұрғын үй: 2026 жылдың қысында шаршы метр құны қандай
Нарық баға тұрғысынан тұрақтану кезеңіне өтті
Өңірлердің басым бөлігінде бір ай ішіндегі баға өзгерісі мардымсыз болды. ҚР Ұлттық статистика бюросының мәліметіне сәйкес, 1%-дан жоғары өсім Ақтауда (101,7%), Қызылордада (101,6%), Қонаевта (101,3%), Ақтөбеде (101,2%) және Астанада (101,0%) тіркелген.
Ал Атырау, Көкшетау және Өскемен қалаларында индекс 100,0%-ды құрап, желтоқсанмен салыстырғанда айтарлықтай өзгеріс болмағанын көрсетеді. Жалпы алғанда, бұл қайталама нарықтың салыстырмалы түрде тұрақтану кезеңіне өткенін аңғартады.
Жылдық өсім: көш басында – Алматы
2025 жылдың қаңтарымен салыстырғанда ең жоғары өсім Алматыда тіркелді – бірден 24%. Сондай-ақ Павлодарда (116,2%), Ақтөбеде (113,5%), Талдықорғанда (112,5%) және Түркістанда (110,3%) баға едәуір көтерілген.
Ал жылдық өсімі ең төмен қалалар – Жезқазған (103,1%), Қарағанды (102,6%) және Қонаев (100,9%). Бұл өңірлерде бір жыл ішінде баға айтарлықтай өзгермегенін білдіреді.
2025 жылдың шілдесімен салыстыру
2026 жылғы қаңтар көрсеткіштерін 2025 жылдың шілдесімен салыстырғанда, жағдай әркелкі. Кейбір қалаларда шаршы метр құны айтарлықтай өскен болса, жекелеген өңірлерде баға түзетілген.
Ең жоғары өсім Ақтөбеде тіркелді – 18,5%-ға артып, бір шаршы метр 341 844 теңгеге жеткен. Алматыда қайталама тұрғын үй 15,3%-ға қымбаттап, 681 923 теңге болған. Павлодарда өсім 13,8%-ды құрап, баға 416 787 теңгеге жетті.
Сонымен қатар Атырауда (+12,5%, 482 711 теңге) және Түркістанда (+11,3%, 343 058 теңге) да айтарлықтай өсім байқалған.
Ал Өскеменде (-2,5%) және Қарағандыда (-0,5%) шаршы метр арзандаған. Қарағандыда бір жыл ішінде жаңа тұрғын үй мен қайталама нарықтағы баға іс жүзінде өзгермеген.
Астананы бөлек атап өткен жөн: 2025 жылдың шілдесімен салыстырғанда баға небәрі 0,8%-ға өсіп, 642 702 теңгені құраған. Соған қарамастан, елорда әлі де ең қымбат қалалардың бірі болып қала береді.
2020 жылдың желтоқсанымен салыстырғанда ең жоғары өсім Семейде тіркелген – 243,5%. Сондай-ақ Ақтөбеде (222,9%), Талдықорғанда (220,9%) және Қызылордада (215,6%) пәтер бағасы екі еседен астам қымбаттаған.
Ең баяу өсім Қонаевта (110,2%) және Жезқазғанда (124,6%) байқалған.
Сурет: Zakon.kz
2026 жылдың қаңтарында шаршы метр қанша тұрды
Қазақстан бойынша пәтерлердің қайта сату нарығындағы орташа бағасы 624 561 теңгені құрады.
Ең жоғары бағалар дәстүрлі түрде екі мегаполисте тіркелген:
- Алматы – 740 998 теңге;
- Астана – 727 519 теңге.
Одан кейінгі орындарда Атырау (497 923 теңге), Семей (465 271 теңге), Шымкент (470 874 теңге) және Павлодар (446 697 теңге) тұр.
Ең қолжетімді бағалар Қызылордада (334 267 теңге), Көкшетауда (348 708 теңге) және Таразда (348 919 теңге) байқалған.
Жалпы алғанда, қаңтар айының деректері Қазақстандағы қайталама тұрғын үй нарығының біршама тыныш кезеңге өткенін көрсетеді. Бағалар өсуін жалғастырғанымен, күрт секірістер жоқ, ал динамика көбіне нақты өңірлердегі жағдайға байланысты қалыптасуда.