Доллар төмендеп, металл қымбаттап жатыр: Инвестицияны қайда бағыттаған дұрыс
Доллар ахуалы:
Соңғы бір жылда доллар индексі (USDX) 10,08%-ға төмендеп, 98,73 пунктке жетті. Сарапшылар мұны АҚШ әкімшілігінің ерекше экономикалық саясатының нәтижесі деп бағалап отыр.
USDX – доллардың алты негізгі әлемдік валютаға қатысты бағасын көрсететін негізгі индикатор:
- Еуро (EUR) – 57,6%
- Иена (JPY) – 13,6%
- Фунт стерлинг (GBP) – 11,9%
- Канадалық доллар (CAD) – 9,1%
- Швед кронасы (SEK) – 4,2%
- Швейцар франкі (CHF) – 3,6%
Доллар индексінің төмендеуі шикізат бағасына тікелей әсер етеді: доллар әлсіз болған сайын, металдар басқа валюталардағы инвесторларға қолжетімді болып, сұраныс өседі.
Алтын стандарты оралып жатыр ма?
Алтын бағасы рекордтық деңгейге жетіп, унциясы (31,1 гр) үшін 4600 доллардан асты. Күміс бағасы 85 долларға жақындап қалды. Сарапшылар бұл өсімді геосаяси тұрақсыздық пен АҚШ ішіндегі мәселелермен байланыстырады.
Негізгі факторлар:
Федералды резервтік жүйе тәуелсіздігіне қауіп: ФРЖ төрағасы Джером Пауэллға АҚШ Әділет министрлігінен қылмыстық айып тағылуы және әкімшілік қысымы инвесторлардың сенімін шайқатты.
Геосаясат: Ирандағы наразылықтар, АҚШ-тың Гренландияға амбициялық жоспары, Латын Америкасындағы операциялар (Мадуро жағдайы) инвесторларды «қауіпсіз портқа» итермеледі.
Нәтижесінде, орталық банктердің әлемдік резервтеріндегі алтын үлесі 28%-ға жетті – 1990-жылдардан бергі максимум. Қазіргі уақытта алтынға салымдар еуро, иена және фунттің бірлескен үлесінен асып кетті.
2025 жылы доллар индексі 9,24%-ға төмендеді, алтын бағасы 64,5%-ға, ал күміс 148%-ға қымбаттады.
Неліктен әлем банктері бағалы металдарды таңдайды?
Әлемдік алтын кеңесінің (WGC) соңғы шолуына сәйкес, орталық банктер алтынды ұстауды ұнатады, себебі:
- бұл тарихи дәстүр;
- алтынның дефолтқа ұшырау қаупі жоқ;
- дағдарыс кезінде бағасы өседі;
- портфельді әртараптандыру үшін қолайлы, фиат валюталарымен байланысы төмен;
- инфляциядан қорғаушы актив болып табылады.
Қазақстанда да алтын бағасы бір күнде шамамен 2000 теңгеге қымбаттады: 1 грамм 999 сынамалы алтын 73 305,11 теңгеден 75 200,37 теңгеге жетті. Басқа металдар да рекордтық динамика көрсетіп отыр.
13 қаңтардағы метал бағалары:
- Алтын – 4 603 $ (+1,99%)
- Күміс – 85,33 $ (+6,84%)
- Платина – 2 356 $ (+3,29%)
- Никель – 18 050 $ (+2,32%)
Доллардың әлсіреуі мен саяси турбуленттік металл нарығы үшін керемет жағдай туғызды. Инвесторлар үшін бұл – әлемдік қаржы жүйесінде терең трансформацияның белгісі: доллар индексі жаңа минимум іздеп жатқанда, бағалы және өнеркәсіптік металдар тарихи рекордтарды жаңартып жатыр.