Қазақстанда инфляция 2028 жылға қарай 5%-ға дейін төмендейді – Ұлттық банк
Экономика өсімі баяулай бастайды
Болжамның бастапқы нүктесі – қазіргі экономикалық ахуал. 2026 жылғы 11 наурызда жарияланған Ұлттық банктің ақша-кредит саясаты туралы баяндамасына сәйкес, 2025 жылы Қазақстанның ЖІӨ 6,5%-ға өсіп, күтілген жоғарғы шекке жақындады. Бұл өсімге тұтынушылық және инвестициялық сұраныстың жоғары болуы, сондай-ақ мұнай экспортының артуы әсер етті.
Алдағы жылдары өсім қарқыны біршама бәсеңдейді: 2026 жылы – 3,5–4,5%, 2027 жылы – 4–5%, 2028 жылы – 3,5–4,5% деңгейінде тұрақтанады.
Негізгі өсім факторы ретінде ішкі сұраныс сақталады. Оны инвестициялар мен квазимемлекеттік шығындар қолдайды. Дегенмен, бұл серпін біртіндеп әлсірейді. Сонымен қатар, 2025–2026 жылдары басталған жобалар экономикаға қолдау көрсетуді жалғастырады. Мұнай өндіру көлемінің артуы есебінен мұнай секторы да қосымша үлес қосады.
2026 жылдың басында Теңіз кен орнындағы жөндеу жұмыстарына байланысты мұнай өндіру уақытша қысқарып, экспорт көлемі төмендеуі мүмкін. Алайда бұл әсер 2025 жылғы мол өнімнің арқасында астық және басқа да азық-түлік экспортының артуымен ішінара өтеледі.
Сұраныс баяулай бастайды
Экономикалық өзгерістер инфляцияға тікелей әсер етеді. 2026 жылы сұраныс әлі де өсімнің негізгі факторы болғанымен, оның қарқыны баяулайды.
Халық тұрмыстық емес тауарларға, ірі сатып алуларға жұмсалатын шығындарды қысқарта бастайды. Сонымен қатар, макропруденциялық шараларға байланысты тұтынушылық несиелеу де баяулайды. Бұл бұрын бағаны өсіріп келген артық сұранысты тежейді.
Инфляция неге төмендейді
Ұлттық банк инфляцияның біртіндеп төмендеуін өткен жылдың жоғары базасының әсерінің әлсіреуі, теңгенің нығаюы, бюджет саясатының қатаюы, коммуналдық қызмет тарифтері мен жанармай бағасына қатысты болжамдардың нақтылануы сынды факторлармен түсіндіреді:
Орта мерзімді кезеңде баға қысымын фискалдық тәртіпті күшейту, Ұлттық қордан қосымша трансферттерді қысқарту, квазимемлекеттік ынталандыруды азайту ықпал етеді.
Сонымен қатар, үкімет, Ұлттық банк және Қаржы нарығын реттеу агенттігінің бірлескен антиинфляциялық шаралары да әсер етеді.
Сыртқы тәуекелдер
Дегенмен, тәуекелдер сақталып отыр. Негізгі қысым Ресей тарапынан келеді. 2026 жылдың қаңтарында Ресейде инфляция 6%-ға дейін өсті. Бұған ҚҚС-тың өсуі, тарифтердің қымбаттауы және азық-түлік бағасының көтерілуі себеп болды.
Ресейде инфляцияның мақсатты деңгейге тек 2027 жылдың басында жетуі күтіледі. Бұл Қазақстанға сауда және валюта арналары арқылы әсер етуді жалғастырады.
Ал Еуропалық одақта инфляция шамамен 2% деңгейінде, Қытайда 1%-дан төмен, бұл сыртқы қысымды белгілі бір дәрежеде тежейді.
Инфляция қашан төмендейді
Ұлттық банк жақын арада күрт өзгеріс күтпейді. 2026 жыл – өтпелі кезең болады, бұл кезде инфляция баяулай бастайды, бірақ әлі де жоғары деңгейде қалады.
Болжам бойынша:
- 2026 жылы – 9,5–11,5%
- 2027 жылы – 5,5–7,5%
- 2028 жылы – шамамен 5%
Яғни, инфляция тек 2028 жылы мақсатты деңгейге жақындайды.
Дегенмен, бұл болжам геосаяси жағдайларға тәуелді. Қазіргі таңда Таяу Шығыстағы шиеленіс салдарынан дамушы елдерден капиталдың кетуі байқалады. Инвесторлар қауіпсіз активтерге көшуде. Бұл дамушы елдердің валютасының әлсіреуіне және қаржы нарықтарындағы тұрақсыздықтың артуына әкелуі мүмкін.