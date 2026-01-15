2026 жылы бизнес нені ескеруі керек
Шара 2025 жылдың негізгі қорытындылары мен 2026 жылы Қазақстандағы бизнеске дайындалу қажет өзгерістерге арналды.
Талқыланған тақырыптар: жаңа Салық кодексі, цифрлық және корпоративтік құқық, арнайы салық режимдері (Astana Hub, МФЦА), инвестициялық преференциялар және валюталық реттеу.
Сонымен қатар, салық реформасына дайындалуға арналған практикалық ұсыныстар берілді.
Бағдарламада:
Цифрлық дәлелдер және смарт-келісімшарттар:
Қабылданған Цифрлық кодекс соттардағы электрондық хат-хабарлар, логтар және смарт-келісімшарттардың мәртебесін өзгертті.
Бизнеске салдары: электрондық құжаттарды сақтау және мәмілелерді тіркеу талаптары күшейді.
Арнайы салық режимдеріндегі (АСР) өзгерістер:
Astana Hub – реттеудегі жаңалықтар. Astana Hub қатысу шарттарын бұзу жағдайлары. Ұсыныстар.
МФЦА юрисдикциясы – реттеу мен жеңілдіктердегі жаңалықтар.
Салық реформасы (Қазақстанның жаңа Салық кодексі):
- Салық ставкалары мен салық режимдері.
- Салықтық тексерістер: жаңа ережелер мен ерекшеліктер.
- Резидент еместердің табысына салық салудағы өзгерістер.
- Қатысушылардың сұрақтарына жауаптар.
Жүргізушілер:
Әлібек Слан – REVERA Kazakhstan компаниясының жетекші заңгері.
Равиль Кассильгов – KP Disputes компаниясының басқарушы серіктесі.