Қаржы

2026 жылы бизнес нені ескеруі керек

Налоги, пошлины, калькулятор, коммунальные услуги, квитанция, квитанции, налогообложение, налог, платеж, платежи, оплата, коммунальные услуги, коммунальные платежи, коммуналка, квартплата, коммунальный платеж, жилищно-коммунальные услуги, повышение тарифов за коммунальные услуги, долг за коммунальные услуги, задолженность за квартплату, сурет - Zakon.kz жаңалық 15.01.2026 16:32 Фото: freepik
"PRG" ақпараттық жүйесінің ПРАВМЕДИА тікелей эфирі өтті.

Шара 2025 жылдың негізгі қорытындылары мен 2026 жылы Қазақстандағы бизнеске дайындалу қажет өзгерістерге арналды.

Талқыланған тақырыптар: жаңа Салық кодексі, цифрлық және корпоративтік құқық, арнайы салық режимдері (Astana Hub, МФЦА), инвестициялық преференциялар және валюталық реттеу.

Сонымен қатар, салық реформасына дайындалуға арналған практикалық ұсыныстар берілді.

Бағдарламада:

Цифрлық дәлелдер және смарт-келісімшарттар:

Қабылданған Цифрлық кодекс соттардағы электрондық хат-хабарлар, логтар және смарт-келісімшарттардың мәртебесін өзгертті.

Бизнеске салдары: электрондық құжаттарды сақтау және мәмілелерді тіркеу талаптары күшейді.

Арнайы салық режимдеріндегі (АСР) өзгерістер:

Astana Hub – реттеудегі жаңалықтар. Astana Hub қатысу шарттарын бұзу жағдайлары. Ұсыныстар.

МФЦА юрисдикциясы – реттеу мен жеңілдіктердегі жаңалықтар.

Салық реформасы (Қазақстанның жаңа Салық кодексі):

  • Салық ставкалары мен салық режимдері.
  • Салықтық тексерістер: жаңа ережелер мен ерекшеліктер.
  • Резидент еместердің табысына салық салудағы өзгерістер.
  • Қатысушылардың сұрақтарына жауаптар.

Жүргізушілер:

Әлібек Слан – REVERA Kazakhstan компаниясының жетекші заңгері.

Равиль Кассильгов – KP Disputes компаниясының басқарушы серіктесі.

