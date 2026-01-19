2026 жылы ҚҚС бойынша тіркеуге қою, есептен шығару, ҚҚС төлеу: нені ескеру керек
2026 жылы ҚҚС бойынша міндетті тіркеуге қою шегі қандай?
Қосылған құн салығы бойынша тіркеу есебіне қою үшін айналымның шекті мөлшері айлық есептік көрсеткіштің (АЕК) 10 000 еселенген мөлшерін құрайды (4325*10 000= 43 250 000 тенге).
2026 жылға дейін сатып алынған тауар қалдықтарымен не істеу керек?
2026 жылға дейін 12% мөлшерлеме бойынша сатып алынған тауарлар (қалдықтар) бөлек есепке алуды қажет етпейді. Аталған тауарларды 2026 жылғы 1 қаңтардан кейін өткізу 2026 жылдан бастап қолданысқа енгізілген Салық кодексінде көзделген мөлшерлемелер бойынша (16%, 10%, 5%) ҚҚС салуға жатады.
Қандай жағдайларда ҚҚС төлеуші тіркеу есебінен шығып қалуы мүмкін?
ҚҚС төлеуші келесі жағдайларда тіркеу есебінен шығарылады:
- жалпыға бірдей салық салу тәртібінен арнайы салық режиміне ауысқанда;
- қызметін тоқтатқанда немесе таратылғанда.
Бұл ретте 2026 жылдан бастап салық төлеушінің өткен немесе ағымдағы жылы айналымның ең төменгі шегінен аспауына байланысты ҚҚС бойынша тіркеу есебінен ерікті түрде шығу құқығы алынып тасталады.
Салық салу режимі туралы хабарламаны қабылдау СӘАЖ СТК жүйесінде "Құжаттарды тапсыру" бөлімінде жүзеге асырылады. Сондай-ақ хабарламаны орналасқан жері бойынша Мемлекеттік кірістер басқармасына қағаз түрінде тапсыруға болады. Бұл қызмет банктердің мобильді қосымшаларында, сондай-ақ "Е-salyq-business" мобильді қосымшасы арқылы да қолжетімді болады (тек жеке кәсіпкерлер үшін).
Қызметті тоқтату туралы салықтық өтініш те "Құжаттарды тапсыру" бөлімінде қолжетімді.
Сонымен қатар қызметті тоқтатқан кезде таратуға байланысты салықтық есептілік тапсырылады. Ол да СӘАЖ СТК жүйесі арқылы "Құжаттарды тапсыру" бөлімінде немесе қағаз түрінде мемлекеттік кірістер органына ұсынылуы мүмкін.
2026 жылдан бастап медицина саласына ҚҚС бойынша салық қалай салынады?
2026 жылы Салық кодексінде медицина саласына қатысты ҚҚС салу бойынша мынадай нормалар көзделген.
ҚҚС-тан босатылады:
медициналық қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар денсаулық сақтау субъектісі жүзеге асыратын дәрілік заттарды және медициналық қызметтерді өткізу:
- тегін медициналық көмектің кепілдендірілген көлемі (ТМККК) және міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру (МӘМС) аясында;
- орфандық және әлеуметтік маңызы бар ауруларды емдеу үшін.
Тізбені Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі әзірлейді.
- ТМККК және МӘМС аясында, сондай-ақ орфандық және әлеуметтік маңызы бар ауруларды емдеу үшін дәрілік заттарды импорттау.
Импорт кезінде ҚҚС-тан босату тәртібі мен тізбені де ҚР Денсаулық сақтау министрлігі әзірлейді.
2026 жылғы 1 қаңтардан бастап – 5%, ал 2027 жылғы 1 қаңтардан бастап – 10% ҚҚС мөлшерлемесі қолданылады:
- ҚҚС-тан босатылмайтын дәрілік заттарды, медициналық бұйымдарды, медициналық бұйымдардың жинақтаушы бөлшектерін, сондай-ақ техникалық қосалқы (компенсаторлық) құралдарды өткізу кезінде.
Тиісті тізбені ҚР Денсаулық сақтау министрлігі әзірлейді;
- ҚҚС-тан босатылмайтын медициналық қызметтерді медициналық қызметке лицензиясы бар денсаулық сақтау субъектісі көрсеткен кезде.
Егер дәрі-дәрмек немесе медициналық қызметтер 5% ҚҚС-мен сатып алынса, ал компанияның негізгі өткізу мөлшерлемесі 16% болса, ҚҚС-ны есепке жатқызу 5% бойынша жүргізіле ме?
Жаңа Салық кодексінде 16% стандартты ҚҚС мөлшерлемесімен салық салынатын айналымдар үшін пайдаланылатын сатып алынған тауарлар мен қызметтер бойынша ҚҚС сомасын есепке жатқызуға шектеу белгіленбеген.
Осылайша, 16% мөлшерлемемен салық салынатын айналым үшін пайдаланылатын, 5% ҚҚС мөлшерлемесімен сатып алынған медициналық қызметтер бойынша электрондық шот-фактурада көрсетілген ҚҚС сомасы, яғни 5% мөлшерлеме бойынша есепке жатқызылады.
2026 жылдан бастап тұрғын үйді өткізу және жалға беру кезінде ҚҚС салу қалай өзгереді?
2026 жылдан бастап тұрғын үйді өткізу және жалға беру кезінде ҚҚС-тан босату бойынша өзгерістер енгізілді.
Құрылыс компаниясы 2026 жылғы 1 қаңтарға дейін құрылысы басталған немесе пайдалануға қабылданған тұрғын үй ғимаратын (тұрғын үй ғимаратының бір бөлігін) өткізген кезде ҚҚС-тан босатылады.
Сондай-ақ 2026 жылғы 1 қаңтарға дейін жасалған сатып алу құқығымен ұзақ мерзімді тұрғын үйді жалға беру шарты бойынша тұрғын үй ғимаратын (оның бір бөлігін) жалға берген кезде де ҚҚС-тан босату қолданылады.
Заңгер ҚҚС төлеуші бола ала ма?
Жеке практикамен айналысатын, қосылған құн салығының төлеушісі ретінде тіркеу есебінде тұрған тұлға Салық кодексі күшіне енген күннен бастап 10 жұмыс күні ішінде ешқандай хабарлама берусіз салық органымен ҚҚС төлеуші ретінде тіркеу есебінен шығарылуға жатады (ҚР СК 829-бабы, 2026 жылғы редакция).
ҚҚС төлеушілер туралы мәліметтерді сайттардан қалай көруге болады?
ҚҚС төлеушілер туралы мәліметтерді мына ресурстардан көруге болады:
- Мемлекеттік кірістер комитетінің kgd.gov.kz сайтында: "Электрондық сервистер" – "Бизнеске көмек" – "ҚҚС төлеуші туралы деректерді іздеу".
- ҚР ҚМ Мемлекеттік кірістер комитетінің қызметтер мен сервистер порталы portal.kgd.gov.kz сайтында: "Сервистер" – "ҚҚС төлеуші туралы деректерді іздеу".
