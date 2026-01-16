#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-11°
$
510.95
594.49
6.5
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-11°
$
510.95
594.49
6.5
Қаржы

Жеке табыс салығын заңсыз азайтқаны үшін қазақстандықтарға қандай жауапкершілік қарастырылған

Деньги, тенге, национальная валюта РК, курс тенге, сурет - Zakon.kz жаңалық 16.01.2026 15:39 Фото: Zakon.kz
2026 жылғы 16 қаңтарда өткен брифингте ҚР Қаржы министрлігі Мемлекеттік кірістер комитетінің Салықтық әдіснама басқармасы басшысының орынбасары Айгүл Аббасова жеке табыс салығының (ЖТС) мөлшерін азайту құқығын кімдер пайдалана алатынын түсіндірді, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.

Айгүл Аббасова базалық салықтық шегерімді қолдануға болатын жағдайға мысал келтірді.

"Мысалы, адам 300 мың теңге көлемінде жалақы алады. Ол бухгалтерияға өтініш тапсырады, сонда осы 300 мың теңгеден 129 750 теңге шегеріледі. Нәтижесінде ЖТС 300 мың теңгеден емес, осы соманы алып тастағаннан кейін қалған шамамен 170 мың теңгеден есептеледі. Яғни дәл осы сома салық салынатын табыс болып саналады", – деп түсіндірді ол.

Бұл ретте азаматтан ешқандай анықтама немесе растайтын құжаттар талап етілмейді. Жұмыс орны бойынша бухгалтерияға базалық салықтық шегерімді қолдану туралы өтініш беру жеткілікті, содан кейін ол автоматты түрде қолданылады.

"Егер адам бірнеше жерде жұмыс істесе, базалық шегерімді тек бір ғана жұмыс орнында қолдана алады. Әр жұмыс орнында қатар қолдануға болмайды. Егер ол шегерімді бірнеше жерде пайдаланса, бұл заңсыз болып саналады. Мұндай жағдай анықталған кезде, жыл қорытындысы бойынша төленбей қалған салық сомасын қосымша төлеуге міндетті болады", – деп атап өтті Айгүл Аббасова.

Аталған шегерімді заңды түрде қолдануға қатысты барлық жауапкершілік жеке тұлғаның өзіне жүктеледі.

Бұған дейін Айгүл Аббасова жаңа Салық кодексінде 30 АЕК мөлшерінде базалық салықтық шегерім көзделгенін еске салған болатын.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Қазақстан банктері мобильді аударымдар мен QR-төлемдерді біріктіреді
16:54, Бүгін
Қазақстан банктері мобильді аударымдар мен QR-төлемдерді біріктіреді
Экономика министрлігінің басшысы жеке табыс салығының мөлшерлемесі қандай болатынын айтты
11:42, 09 сәуір 2025
Экономика министрлігінің басшысы жеке табыс салығының мөлшерлемесі қандай болатынын айтты
Жеке практикамен айналысатын азаматтар жеке табыс салығын 5 мамырға дейін төлеу міндетті
09:40, 04 мамыр 2023
Жеке практикамен айналысатын азаматтар жеке табыс салығын 5 мамырға дейін төлеу міндетті
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: