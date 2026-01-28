#Халық заңгері
Қаржы

АҚШ доллары индексі соңғы төрт жылдағы ең төменгі деңгейге түсті

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, евро, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, курс евро, курс евро к тенге, повышение курса евро, повышение евро, сурет - Zakon.kz жаңалық 28.01.2026 13:08 Фото: Zakon.kz
АҚШ долларының негізгі әлемдік валюталарға қатысты өзгерісін көрсететін доллар индексі Лондондағы ICE биржасындағы сауда барысында 96,2 пункттен төмен түсті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Сауда деректеріне сәйкес, мұндай көрсеткіш соңғы рет 2022 жылғы 23 ақпанда тіркелген.

Қазақстан уақытымен 27 қаңтар күні сағат 21:38-де АҚШ доллары индексі 0,91 пайызға төмендеп, 96,175 пунктті құрады. Ал 22:08-де төмендеу қарқыны баяулап, индекс 96,229 пункт деңгейінде болды (–0,85%).

АҚШ доллары индексі америкалық валютаның алты шетел валютасынан тұратын қоржынға қатысты бағамын көрсетеді. Оған еуро, иена, фунт стерлинг, канадалық доллар, швед кронасы және швейцар франкі кіреді.

Индекс неғұрлым жоғары болса, доллар осы валюталарға қатысты соғұрлым нығая түскенін білдіреді.

Бұған дейін "Бай әке, Кедей әке" кітабының авторы алтын бағасына қатысты болжамын айтқанын жазғанбыз.

Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
