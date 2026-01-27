"Бай әке, Кедей әке" кітабының авторы алтын бағасына қатысты болжамын айтты
Кийосакидің пікірінше, болашақта алтын құны бір унция үшін 27 мың АҚШ долларынан асады. Алайда ол Х әлеуметтік желісіндегі парақшасында бұл көрсеткішке нақты қашан жететінін айтпады.
Сурет: X/Robert Kiyosaki
Биржалық сауда деректеріне сүйенсек, 25 қаңтарда алтынның бір унциясының бағасы тарихта алғаш рет 5 мың доллардан асты. Investing.com платформасының мәліметі бойынша, алтын бағасы 2024 жылдың екінші жартысынан бастап тұрақты түрде өсіп келеді.
Сарапшылардың айтуынша, қымбат металдарға деген сұраныстың артуына әлемдегі геосаяси тұрақсыздық әсер етуде. Дәл осы фактор 2025 жылы алтын бағасының өсуіне ықпал еткен, ал бұл үрдісті АҚШ-тың биылғы қаңтар айының басында Венесуэлаға қатысты жасаған әрекеттері одан әрі күшейтті.
