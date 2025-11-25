#Халық заңгері
Мәдениет және шоу-бизнес

Ош қаласында Тоқаевтың қырғыз тіліне аударылған кітабының таныстырылымы өтті

Кітап, Ош, Тоқаев, қырғыз тілі, аударма, таныстырылым , сурет - Zakon.kz жаңалық 25.11.2025 18:14 Сурет: ҚР Мәдениет және ақпарат министрлігінің баспасөз қызметі
Ош қаласында Қазақстан Республикасы президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың "Әке туралы ой-толғау" ("Атам жөнүндө баян") атты қырғыз тіліне аударылған кітабының таныстырылымы өтті, деп хабарлайды Zakon.kz.

ҚР Мәдениет және ақпарат министрлігі баспасөз қызметінің мәліметінше, кітап қазақ әдебиетіндегі детектив жанрының негізін қалаған, елдік пен ерлік жолында қалам тербеген көрнекті жазушы, қайраткер тұлға Кемел Тоқаевқа арналған.

Іс-шара Қырғыз Республикасының Сыртқы істер министрлігінің конференция залында өтті. Оған ҚР Мәдениет және ақпарат министрі Аида Балаева, Қырғызстанның Мәдениет, ақпарат, спорт және жастар саясаты министрінің орынбасары Аскаралы Мадаминов, Ош қаласының мэры Женишбек Токторбаев, ОшМУ ректоры Қудайберди Кожобеков, Қырғызстан Жазушылар одағының бұрынғы төрағасы Нурланбек Калыбеков және Қырғызстанның шығармашылық зиялы қауым өкілдері қатысты.

Сурет: ҚР Мәдениет және ақпарат министрлігінің баспасөз қызметі

ҚР Мәдениет және ақпарат министрі Аида Балаева екі ел президенттерінің достық пен сенімге негізделген тығыз қарым-қатынасы саяси және экономикалық салалармен қатар, мәдени-гуманитарлық байланыстарға да тың серпін беріп келетінін атап өтті.

"Бүгін Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың "Әке туралы ой-толғау" атты терең мағыналы еңбегінің қырғыз тіліндегі таныстырылымы – екі ел арасындағы әдеби байланыстарды жаңа белеске көтеретін мәні зор қадам. Туындының қазақ тілінен қырғыз тіліне аударылуы – біздің ортақ тарихи-мәдени кеңістігіміздің табиғи жалғасы және рухани сабақтастығымыздың көрінісі. Бұл кітаптың оқырманға қуат, тәрбие, ой және жүрек жылуын сыйлайтынына сенім білдіремін", – деді министр.

Кітап, Ош, Тоқаев, қырғыз тілі, аударма, таныстырылым , сурет - Zakon.kz жаңалық 25.11.2025 18:14

Сурет: ҚР Мәдениет және ақпарат министрлігінің баспасөз қызметі

Бұл кітап ғұмыры жиырмасыншы ғасырдың барлық ауыртпалығын арқалаған барша қазақтың тағдырымен астасып жат халқымыздың көрнекті жазушысы Кемел Тоқаев жайында. Майдан жылдарының қасіреті, соғыстан кейінгі жаңару кезеңі, адамдық пен адалдық туралы түсінік – осының бәрі кітапта шынайы бейнеленеді.

"Бұл кітап қырғыз және қазақ халықтарының достығын нығайтуда зор маңызға ие. Қазақ тілінен қырғыз тіліне аударылып, қырғыз оқырмандарына ұсынылуы — екі ел арасындағы рухани байланыстың белгісі. Бұл – халықтарымыздың мәдени бірлігі мен бауырластығының айқын дәлелі" – деді Аскаралы Мадаминов.

Аскаралы Мадаминов, Ош, кітап, Қасым-Жомарт Тоқаев, қырғыз тілі, аударма, сурет - Zakon.kz жаңалық 25.11.2025 18:14

Сурет: ҚР Мәдениет және ақпарат министрлігінің баспасөз қызметі

Тұсаукесерге жиналған көпшілікке президент кітабының желісі бойынша түсірілген "Бауыр" атты деректі фильм көрсетілді. Айта кетейік, "Әке туралы ой-толғау" кітабы румын, араб, моңғол, түрік және қырғыз тілдеріне аударылды.

Сурет: ҚР Мәдениет және ақпарат министрлігінің баспасөз қызметі


Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
