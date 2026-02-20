Ашық әрі жедел кедендік рәсімдеу: "Кеден" АЖ-не қалай қосылуға болады
Алматы қаласы бойынша Мемлекеттік кірістер департаментінде бұл жүйе декларация тапсыру мен кедендік өзара іс-қимылдың негізгі рәсімдері жүзеге асырылған бұрынғы "Астана-1" платформасынан біртіндеп көшу аясында енгізіліп жатқанын атап өтті.
Жаңа жұмыс форматы кедендік рәсімдеуді электрондық түрде жүргізудің анағұрлым заманауи әрі ыңғайлы тәсілін қамтамасыз етеді.
"Кеден" АЖ сыртқы экономикалық қызметке қатысушыларға негізгі электрондық сервистерге қолжетімділік бере отырып, кедендік рәсімдерді барынша ашық әрі тиімді жүзеге асыруға мүмкіндік береді:
- тауарлар мен көлік құралдарын декларациялау;
- жүк туралы алдын ала ақпарат ұсыну;
- декларацияларды автоматты түрде тіркеу және өңдеу;
- тәуекелдерді басқару жүйесін қолдану;
- мемлекеттік қызметтерді онлайн форматта алу.
Пайдаланушылар үшін кеден бекеттерінде жүйемен жұмыс істеу бойынша оқыту ұйымдастырылған.
Қосымша материалдар test-keden.kgd.gov.kz ресми тестілік ресурсында орналастырылған. Онда бейненұсқаулықтар, нұсқаулықтар және жиі қойылатын сұрақтарға жауаптар қолжетімді.
"Кеден" АЖ-де жұмысты бастау үшін пайдаланушыға мыналар қажет:
- интернет желісіне қолжетімділік;
- ЖСН/БСН;
- электрондық цифрлық қолтаңба (жеке немесе заңды тұлға қызметкерінің ЭЦҚ-сы);
- NCALayer бағдарламасының өзекті нұсқасы орнатылған болуы.
Тіркеу keden.kgd.gov.kz порталында жүзеге асырылады. Пайдаланушы "Тіркелу" батырмасын таңдап, міндетті жолдарды толтырып, NCALayer арқылы ЭЦҚ көмегімен әрекеттерін растауы тиіс. Осыдан кейін жүйенің барлық функцияларына қолжетімділік ашылады.
Ведомство өкілдерінің айтуынша, "Кеден" АЖ-не көшу Қазақстанның заманауи, ашық әрі ыңғайлы кеден жүйесіне өтуіне ықпал етеді.