Қаржы

26 ақпанда доллар бағамы саудада өсуді жалғастырды

26.02.2026 15:54
2026 жылғы 26 ақпанда, сағат 15:30-да Қазақстан қор биржасында (KASE) күнделікті валюта саудасы жабылды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Сауда нәтижесі бойынша доллардың орташа бағамы 501,75 теңге болды, бұл өткенге қарағанда 0,27 теңгеге жоғары.

  • Ресей рублі – 6,52 теңге (-0,01).
  • Қытай юані – 73,57 теңге (+0,86).

Айырбастау орындарында валюта бағамы келесі түрде:

  • Доллар – 499-501,5 теңге сатып алу/сату;
  • Еуро – 590,8-595,9 теңге;
  • Рубль – 6,40-6,52 теңге.

Әлемдік мұнай бағалары да 26 ақпанда өсім көрсетті:

ICE Futures электрондық саудасында Brent майлы фьючерстерінің мамыр айына бағасы 0,25% өсіп, баррель үшін 70,87 АҚШ доллары болды.

NYMEX электрондық саудасында WTI мұнай фьючерстері сәуірге 0,21% өсіп, баррель үшін 65,56 АҚШ доллары деңгейіне жетті.

Таңертең Ұлттық банк ресми бағамды бекітті:

  • Доллар – 501,26 теңге;
  • Еуро – 590,38 теңге;
  • Рубль – 6,54 теңге.
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
