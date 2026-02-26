26 ақпанда доллар бағамы саудада өсуді жалғастырды
Фото: freepik
2026 жылғы 26 ақпанда, сағат 15:30-да Қазақстан қор биржасында (KASE) күнделікті валюта саудасы жабылды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Сауда нәтижесі бойынша доллардың орташа бағамы 501,75 теңге болды, бұл өткенге қарағанда 0,27 теңгеге жоғары.
- Ресей рублі – 6,52 теңге (-0,01).
- Қытай юані – 73,57 теңге (+0,86).
Айырбастау орындарында валюта бағамы келесі түрде:
- Доллар – 499-501,5 теңге сатып алу/сату;
- Еуро – 590,8-595,9 теңге;
- Рубль – 6,40-6,52 теңге.
Әлемдік мұнай бағалары да 26 ақпанда өсім көрсетті:
ICE Futures электрондық саудасында Brent майлы фьючерстерінің мамыр айына бағасы 0,25% өсіп, баррель үшін 70,87 АҚШ доллары болды.
NYMEX электрондық саудасында WTI мұнай фьючерстері сәуірге 0,21% өсіп, баррель үшін 65,56 АҚШ доллары деңгейіне жетті.
Таңертең Ұлттық банк ресми бағамды бекітті:
- Доллар – 501,26 теңге;
- Еуро – 590,38 теңге;
- Рубль – 6,54 теңге.
