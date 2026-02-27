#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+2°
$
501.75
591.96
6.52
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+2°
$
501.75
591.96
6.52
Қаржы

Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі жұмыссыз қалғандарға төлем алу тәртібін түсіндірді

Деньги, тенге, национальная валюта, национальная валюта РК, национальная валюта Казахстана, сурет - Zakon.kz жаңалық 27.02.2026 09:53 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Бүгін, 2026 жылғы 27 ақпанда Қазақстан Республикасының Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі жұмысынан айырылған жағдайда Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорынан төленетін әлеуметтік төлем туралы мәлімет берді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Министрліктің ақпаратына сәйкес, 1 ақпандағы жағдай бойынша жұмыстан айырылуына байланысты әлеуметтік төлем алушылар саны 127,1 мың адамды құраған. Оның ішінде 25,6 мың азаматқа бұл төлем биыл тағайындалған.

Айта кетейік, аталған төлем міндетті әлеуметтік сақтандыру жүйесіне қатысқан және жұмыстан айырылған азаматтарға тағайындалады. Төлем мөлшері бұрынғы табыс деңгейіне және әлеуметтік аударымдардың көлеміне байланысты есептеледі.

Төлемдердің жалпы сомасы 11,9 млрд теңге болды.

Қолданыстағы заңнамаға сәйкес жұмыстан босатылған жұмыскерлер міндетті әлеуметтік сақтандыру жүйесіне қатысу өтіліне және соңғы 24 айдағы табысына байланысты 1 айдан 6 айға дейін жұмысынан айырылуы бойынша әлеуметтік төлемдер алады. Төлем жоғалған кірістің 45%-ына дейінгі мөлшерде МӘСҚ қаражаты есебінен жүзеге асырылады.

Төлем тағайындау үшін жұмыстан босатылған жұмыскерге:

  •  eGov.kz порталында авторизациялану;
  •  "Жұмысқа орналастыру және жұмыспен қамту" бөлімінде "Жұмыс іздеуші адамдарды тіркеу" қызметін таңдау;
  •  онлайн-қызметке тапсырыс беріп, барлық жолдарды толтыру және оған ЭЦҚ-мен қол қойып, өтінімді жіберу қажет;
  •  бір күн ішінде тұрғылықты жеріңіздегі мансап орталығы (бұдан әрі – МО) бос жұмыс орындарын ұсынады;
  •  егер жұмыс табылмаса, 3 жұмыс күні ішінде қашықтықтан жұмыссыз мәртебесі беріледі (қажет болған жағдайда сізге МО қызметкері қосымша ақпарат жинау үшін хабарласады);

Бұл қызметті онлайн режимінде Электрондық еңбек биржасы (enbek.kz) арқылы да алуға болады.

Жұмыссыз ретінде тіркелу туралы мәліметтер болған кезде Еңбекминінің ақпараттық жүйесі проактивті форматта МӘСҚ-дан төлемді тағайындау бойынша қызмет көрсетуге келісу үшін мобильді телефонға SMS-хабарлама жібереді. Келіскен жағдайда SMS-хабарламаға жауап беру қажет. Төлем автоматты түрде тағайындалады.

Естеріңізге сала кетейік, МӘСҚ қаражаты есебінен жұмыстан айырылған жағдайда төленетін әлеуметтік төлем жұмыстан шығу себептеріне қарамастан жүзеге асырылады және жұмыссыз адамды ол жұмыс іздеген кезеңде қолдауға арналған.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Астанада ауа райының нашарлауына байланысты оқушылар қашықтықтан оқуға көшті
11:27, Бүгін
Астанада ауа райының нашарлауына байланысты оқушылар қашықтықтан оқуға көшті
Жұмыссыз қазақстандықтар мемлекеттен қандай көмек алады және оған қалай жүгінуге болады
09:39, 19 наурыз 2024
Жұмыссыз қазақстандықтар мемлекеттен қандай көмек алады және оған қалай жүгінуге болады
Қазақстандықтардың қай санаты жұмысынан айрылған жағдайда мемлекеттен әлеуметтік төлем ала алады
10:09, 15 қазан 2025
Қазақстандықтардың қай санаты жұмысынан айрылған жағдайда мемлекеттен әлеуметтік төлем ала алады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Илия Топурия дал согласие на поединок с Арманом Царукяном
13:16, Бүгін
Илия Топурия дал согласие на поединок с Арманом Царукяном
Казахстан проиграл Узбекистану и стал обладателем "бронзы" чемпионата Азии
12:57, Бүгін
Казахстан проиграл Узбекистану и стал обладателем "бронзы" чемпионата Азии
Казахстан узнал своё место в таблице коэффициентов УЕФА
12:38, Бүгін
Казахстан узнал своё место в таблице коэффициентов УЕФА
Дзюдоист из Казахстана проиграл узбеку в первой же схватке в Ташкенте
12:24, Бүгін
Дзюдоист из Казахстана проиграл узбеку в первой же схватке в Ташкенте
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: