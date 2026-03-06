Инфляция тоқтады: негізгі өнімдер бағасы өспей тұр
Қазақстанда негізгі азық-түлік тауарларының апталық бағасы дерлік өзгермей тұр. Ұлттық статистика бюросының мәліметі бойынша, әлеуметтік маңызды азық-түлік тауарларының бағаларының индексі 100,1% құрады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Жылдық өзгеріс:
- Соңғы 12 айда – 106,3%
- Жыл басынан – 101,1%
- Апта ішінде – 100,1%
Бұл көрсеткіш қазіргі бағаның өсуі өте әлсіз екенін білдіреді. Соңғы аптада көп өнімнің бағасы дерлік тұрақты.
Ет пен көкөніс арасындағы айырмашылық:
- Бағаға ең үлкен қысым ет өнімдерінен келеді:
- Қой еті – 123,3%
- Сүйексіз сиыр еті – 122,7%
- Ет фаршы – 120,1%
- Сүйекті сиыр еті – 119,3%
Ал көкөністер бағасының төмендеуі инфляциялық қысымды жеңілдетуде:
- Қияр – 70,9%
- Қызанақ – 87,9%
- Қырыққабат – 91,0%
- Картоп – 91,2%
- Пияз – 91,9%
Апталық динамика:
- Бағасы көтерілгендер: қызанақ – 102,5%, сәбіз – 101,6%, қант – 100,9%
- Бағасы түскендер: қияр – 92,9%, пияз – 97,3%
Аймақтық жағдай:
- Ең көп баға өсуі: Ұсть-Каменогорск – 100,5%, Қызылорда – 100,4%, Қостанай – 100,3%
- 20 қала ішінде 17 қалада индекс 100,0–100,2%, яғни бағалар дерлік өзгермейді.
Айта кетейік, әлеуметтік маңызды өнімдер бойынша жалпы баға индексі 2026 жылғы басынан бері тұрақты.
Сондай-ақ, АҚШ аналитиктері Қазақстанның инфляцияны бәсеңдетудегі жетістігін атап өтті.
