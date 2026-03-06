#Референдум-2026
Қаржы

Инфляция тоқтады: негізгі өнімдер бағасы өспей тұр

Цены на продукты, цены, цена на продукты, цена, подорожание, повышение цен, подорожание продуктов, повышение цен на продукты, стоимость, стоимость продуктов, увеличение стоимости, увеличение стоимости на продукты, рост цен, рост цен на продукты, увеличение цен, увеличение цен на продукты, инфляция , сурет - Zakon.kz жаңалық 06.03.2026 13:25 Фото: Zakon.kz
Қазақстанда негізгі азық-түлік тауарларының апталық бағасы дерлік өзгермей тұр. Ұлттық статистика бюросының мәліметі бойынша, әлеуметтік маңызды азық-түлік тауарларының бағаларының индексі 100,1% құрады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Жылдық өзгеріс:

  • Соңғы 12 айда – 106,3%
  • Жыл басынан – 101,1%
  • Апта ішінде – 100,1%

Бұл көрсеткіш қазіргі бағаның өсуі өте әлсіз екенін білдіреді. Соңғы аптада көп өнімнің бағасы дерлік тұрақты.

Ет пен көкөніс арасындағы айырмашылық:

  • Бағаға ең үлкен қысым ет өнімдерінен келеді:
  • Қой еті – 123,3%
  • Сүйексіз сиыр еті – 122,7%
  • Ет фаршы – 120,1%
  • Сүйекті сиыр еті – 119,3%

Ал көкөністер бағасының төмендеуі инфляциялық қысымды жеңілдетуде:

  • Қияр – 70,9%
  • Қызанақ – 87,9%
  • Қырыққабат – 91,0%
  • Картоп – 91,2%
  • Пияз – 91,9%

Апталық динамика:

  • Бағасы көтерілгендер: қызанақ – 102,5%, сәбіз – 101,6%, қант – 100,9%
  • Бағасы түскендер: қияр – 92,9%, пияз – 97,3%

Аймақтық жағдай:

  • Ең көп баға өсуі: Ұсть-Каменогорск – 100,5%, Қызылорда – 100,4%, Қостанай – 100,3%
  • 20 қала ішінде 17 қалада индекс 100,0–100,2%, яғни бағалар дерлік өзгермейді.

Айта кетейік, әлеуметтік маңызды өнімдер бойынша жалпы баға индексі 2026 жылғы басынан бері тұрақты.

Сондай-ақ, АҚШ аналитиктері Қазақстанның инфляцияны бәсеңдетудегі жетістігін атап өтті.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
