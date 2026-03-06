#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+3°
$
493.36
572.84
6.29
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+3°
$
493.36
572.84
6.29
Қоғам

Қазақстанда жүктілік және босану бойынша төлем: өтінішті қайда және қалай беруге болады

Деньги, тенге, судебные выплаты, алименты, пособие на ребенка, пособие на детей, содержание, семейные выплаты, деньги на ребенка, ребенок, дети, семья , сурет - Zakon.kz жаңалық 06.03.2026 14:15 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
2026 жылғы 6 наурызда "Ұлттық ақпараттық технологиялар" АҚ (ҰАТ) баспасөз қызметі жүктілік және босану бойынша әлеуметтік төлем туралы айтып, оған үміткер азаматтардың өтінішті электрондық үкімет порталы арқылы қалай бере алатынын көрсетті, деп хабарлайды Zakon.kz.

ҰАТ мәліметінше, болашақ аналар жүктілік пен босануға, сондай-ақ жаңа туған баланы (балаларды) асырап алуға байланысты табысынан айырылған жағдайда тағайындалатын әлеуметтік төлемге өтінішті egov.kz порталы және eGov mobile қосымшасы арқылы бере алады.

"Қызмет көрсету мерзімі – 8 жұмыс күні. Төлем тағайындалғаны туралы және оның сомасы көрсетілген хабарлама немесе бас тарту жөніндегі дәлелді жауап egov.kz порталындағы жеке кабинетке және eGov mobile қосымшасындағы "Хабарламалар" бөліміне жіберіледі", – деп нақтылады компанияның баспасөз қызметі.

eGov.kz порталында жүктілік және босану бойынша төлемге қалай өтініш беруге болады?

ҰАТ өкілдерінің айтуынша, онлайн өтінішті сәтті беру үшін медициналық ұйым еңбекке уақытша жарамсыздық парағы (аурухана парағы) туралы мәліметті Жүкті әйелдер тіркелімі жүйесіне енгізуі қажет. Сонымен қатар болашақ ананың Еңбек шарттарын есепке алудың бірыңғай жүйесіндегі электрондық мәліметтері жұмыс берушінің кадр қызметі тарапынан толтырылуы тиіс.

Айта кетейік, 2026 жылғы 2 наурызда Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі Қазақстанда мүгедектік және асыраушысынан айырылу бойынша төленетін жәрдемақы көлемі туралы мәлімет берген болатын.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Қазақстанда жүктілік және босану бойынша жәрдемақы рәсімдеу тәртібі қалай жеңілдетілді
19:48, 13 тамыз 2025
Қазақстанда жүктілік және босану бойынша жәрдемақы рәсімдеу тәртібі қалай жеңілдетілді
Дербес несиелік есепті енді оңай алуға болады
18:58, 21 қаңтар 2026
Дербес несиелік есепті енді оңай алуға болады
Ф‑2 анықтамасы: Қазақстанда не үшін қажет және оны қалай алуға болады
15:12, 18 қазан 2025
Ф‑2 анықтамасы: Қазақстанда не үшін қажет және оны қалай алуға болады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Завидуйте молча: названы самые высокооплачиваемые футболисты "Астаны"
14:07, Бүгін
Завидуйте молча: названы самые высокооплачиваемые футболисты "Астаны"
Звёзды казахстанского спорта в Алматы выступили в поддержку референдума новой Конституции
13:51, Бүгін
Звёзды казахстанского спорта в Алматы выступили в поддержку референдума новой Конституции
Дана Уайт "шокировал" фанатов кардом UFC в Белом доме
13:36, Бүгін
Дана Уайт "шокировал" фанатов кардом UFC в Белом доме
Нужно ли оставлять Михаила Кравца у руля "Барыса" после очередного позора в КХЛ
13:07, Бүгін
Нужно ли оставлять Михаила Кравца у руля "Барыса" после очередного позора в КХЛ
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: