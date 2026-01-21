Дербес несиелік есепті енді оңай алуға болады
"Ұлттық ақпараттық технологиялар" АҚ ("ҰАТ" АҚ) баспасөз қызметі бүгін, 2026 жылғы 21 қаңтарда қазақстандықтарға eGov.kz порталы арқылы дербес несиелік есеп-қисапты қалай алуға болатынын түсіндірді, хабарлайды Zakon.kz.
Несиелік есеп — бұл жеке тұлғаның аяқталған және қолданыстағы міндеттемелері туралы ақпараты бар, сондай‑ақ оның өз міндеттерінің орындалуын көрсететін құжаты.
Қызметті онлайн түрде қалай алуға болады
- Порталда авторизациядан өтіп, "Онлайн сұрау" батырмасын басыңыз.
- Өтінімді толтыру керек және ЭЦҚ-мен қол қою (электрондық цифрлық қолтаңбамен).
- Жеке кабинетте ("Қызметтерді алу тарихы" бөлімінде) өңделген анықтамамен танысу және талап етілген жерге ұсыну.
Қазіргі кезде несиеге тауарлар немесе қызметтерді іске асыратын банкілер/ұйымдар, ең алдымен, Сіздің несие алуға арналған өтініміңізді мақұлдамай тұрып, несиелік есеп алу үшін несиелік бюроға жүгінетінін еске сала кетелік.
