#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-6°
$
507.05
594.82
6.51
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-6°
$
507.05
594.82
6.51
Қаржы

Дербес несиелік есепті енді оңай алуға болады

Несиелік есеп, оңай, e-Gov, сурет - Zakon.kz жаңалық 21.01.2026 18:58 Сурет: freepik
"Ұлттық ақпараттық технологиялар" АҚ ("ҰАТ" АҚ) баспасөз қызметі бүгін, 2026 жылғы 21 қаңтарда қазақстандықтарға eGov.kz порталы арқылы дербес несиелік есеп-қисапты қалай алуға болатынын түсіндірді, хабарлайды Zakon.kz.

Несиелік есеп — бұл жеке тұлғаның аяқталған және қолданыстағы міндеттемелері туралы ақпараты бар, сондай‑ақ оның өз міндеттерінің орындалуын көрсететін құжаты.

Қызметті онлайн түрде қалай алуға болады
  • Порталда авторизациядан өтіп, "Онлайн сұрау" батырмасын басыңыз.
  • Өтінімді толтыру керек және ЭЦҚ-мен қол қою (электрондық цифрлық қолтаңбамен).
  • Жеке кабинетте ("Қызметтерді алу тарихы" бөлімінде) өңделген анықтамамен танысу және талап етілген жерге ұсыну.

Қазіргі кезде несиеге тауарлар немесе қызметтерді іске асыратын банкілер/ұйымдар, ең алдымен, Сіздің несие алуға арналған өтініміңізді мақұлдамай тұрып, несиелік есеп алу үшін несиелік бюроға жүгінетінін еске сала кетелік.

Бұған дейін жұмыстан босатылған қызметкерге төлем қалай тағайындалатынын жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Ф‑2 анықтамасы: Қазақстанда не үшін қажет және оны қалай алуға болады
15:12, 18 қазан 2025
Ф‑2 анықтамасы: Қазақстанда не үшін қажет және оны қалай алуға болады
Жеке несиелік есеп: бұл құжат қазақстандықтарға не үшін қажет
16:37, 13 маусым 2025
Жеке несиелік есеп: бұл құжат қазақстандықтарға не үшін қажет
Ел азаматтарына 1414 атынан әрекет ететін алаяқтар туралы ескертілді
17:54, 04 қараша 2025
Ел азаматтарына 1414 атынан әрекет ететін алаяқтар туралы ескертілді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: