#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+1°
$
493.85
571.78
6.25
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+1°
$
493.85
571.78
6.25
Қаржы

Тұрғын үй бағдарламалары үйдің құнына қалай әсер етеді

Дом, жилье, квартира, недвижимость, покупка дома, покупка жилья, покупка недвижимости, покупка квартиры, аренда, аренда квартиры, аренда дома, аренда жилья, съемное жилье, съемная квартира, съемный дом, продажа дома, продажа жилья, продажа квартиры, ипотека, ипотечная программа, ипотечное жилье, дом в ипотеку, квартира в ипотеку, цены на квартиры, цены на жилье, цены на дома, сурет - Zakon.kz жаңалық 10.03.2026 16:15 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Отбасы банк басқарма төрағасы Ләззат Ибрагимова 2026 жылғы 10 наурызда Үкіметтегі баспасөз конференциясында тұрғын үй бағдарламаларының Қазақстандағы тұрғын үй бағасына қалай әсер ететінін түсіндіріп берді, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.

Журналистер сарапшылардың кейбірі жеңілдетілген тұрғын үй бағдарламалары пәтер бағасын өсіреді деген пікір айтып жүргенін еске салып, оның қаншалықты шындыққа сәйкес келетінін сұрады.

Ибрагимованың айтуынша, кез келген сараптамалық пікір нақты статистикамен дәлелденуі тиіс.

"Қазақстанда жыл сайын орта есеппен 450 мыңдай сатып алу-сату мәмілесі жасалады. Ал біз шамамен 80 мың ипотекалық несие береміз. Яғни біздің үлесіміз жыл сайын 16–17% шамасында. Осындай үлеспен тұрғын үй құрылыс жинақ жүйесі бағаның өсуіне негізгі фактор болды деу мүмкін емес. Сондықтан мұндай пікірдің нақты дәлелі жоқ деп есептеймін", – деді ол.

Ол мемлекеттік бағдарламалар тұрғын үй бағасының өсуіне ықпал етеді деген пікірмен де келіспейді.

"Шын мәнінде мемлекеттік бағдарламалар халықтың нақты табысын арттырады. Егер мұндай бағдарламалар болмаса, азаматтар жылдық 22% мөлшерлемемен коммерциялық ипотека алуға мәжбүр болар еді. Мұндай жағдайда отбасы табысының 70–80%-ы ипотека төлеуге кетуі мүмкін. Ал тұрғын үй құрылыс жинақ жүйесі арқылы бұл төлемді 30–40%-ға төмендетуге болады. Бұл жүйе Германияда, Хорватияда және Батыс Еуропаның көптеген елдерінде тиімді жұмыс істеп келеді", – деді Ибрагимова.

Бұл пікірді Ерсайын Нағаспаев та қолдады.

Министрдің айтуынша, тұрғын үй бағасы көптеген факторларға байланысты.

"Мен тұрғын үй бағдарламалары бағаны өсіреді деп ойламаймын. Пәтер бағасы жалақы деңгейіне, құрылыс материалдарының құнына және логистикаға байланысты. Біз Қазақстан ішінде өндірісті дамытуымыз керек. Құрылыс материалдары бойынша импортқа тәуелділікті азайту қажет. Қазір осы бағытта белсенді жұмыс істеп жатырмыз. Биылдың өзінде бірнеше ондаған жоба жоспарланған. Негізгі мақсат – осы шаралар арқылы бір шаршы метрдің бағасын төмендету", – деп түсіндірді министр.

Бұған дейін Қазақстанда 2026 жылы тұрғын үй бағасы қандай болатындығын жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Қазақстан ресейлік автокөліктерге утиль алымды айна қағидасымен арттыруы мүмкін
16:46, Бүгін
Қазақстан ресейлік автокөліктерге утиль алымды айна қағидасымен арттыруы мүмкін
Қазақстанда 2026 жылы тұрғын үй бағасы қандай болады
15:42, Бүгін
Қазақстанда 2026 жылы тұрғын үй бағасы қандай болады
"Наурыз" және "Наурыз Жұмыскер" жаңа тұрғын үй бағдарламалары қашан басталады
15:29, 28 ақпан 2025
"Наурыз" және "Наурыз Жұмыскер" жаңа тұрғын үй бағдарламалары қашан басталады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Максим Самородов получил плохие новости из России
20:05, Бүгін
Максим Самородов получил плохие новости из России
Экс-форвард сборной Казахстана и "Барыса" назвал претендентов на победу в Кубке Гагарина
19:37, Бүгін
Экс-форвард сборной Казахстана и "Барыса" назвал претендентов на победу в Кубке Гагарина
В текущем сезоне КХЛ осталось определить двух участников плей-офф
19:05, Бүгін
В текущем сезоне КХЛ осталось определить двух участников плей-офф
В "Барысе" отреагировали на победу над "Амуром" в КХЛ
18:35, Бүгін
В "Барысе" отреагировали на победу над "Амуром" в КХЛ
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: