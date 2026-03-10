Тұрғын үй бағдарламалары үйдің құнына қалай әсер етеді
Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Отбасы банк басқарма төрағасы Ләззат Ибрагимова 2026 жылғы 10 наурызда Үкіметтегі баспасөз конференциясында тұрғын үй бағдарламаларының Қазақстандағы тұрғын үй бағасына қалай әсер ететінін түсіндіріп берді, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.
Журналистер сарапшылардың кейбірі жеңілдетілген тұрғын үй бағдарламалары пәтер бағасын өсіреді деген пікір айтып жүргенін еске салып, оның қаншалықты шындыққа сәйкес келетінін сұрады.
Ибрагимованың айтуынша, кез келген сараптамалық пікір нақты статистикамен дәлелденуі тиіс.
"Қазақстанда жыл сайын орта есеппен 450 мыңдай сатып алу-сату мәмілесі жасалады. Ал біз шамамен 80 мың ипотекалық несие береміз. Яғни біздің үлесіміз жыл сайын 16–17% шамасында. Осындай үлеспен тұрғын үй құрылыс жинақ жүйесі бағаның өсуіне негізгі фактор болды деу мүмкін емес. Сондықтан мұндай пікірдің нақты дәлелі жоқ деп есептеймін", – деді ол.
Ол мемлекеттік бағдарламалар тұрғын үй бағасының өсуіне ықпал етеді деген пікірмен де келіспейді.
"Шын мәнінде мемлекеттік бағдарламалар халықтың нақты табысын арттырады. Егер мұндай бағдарламалар болмаса, азаматтар жылдық 22% мөлшерлемемен коммерциялық ипотека алуға мәжбүр болар еді. Мұндай жағдайда отбасы табысының 70–80%-ы ипотека төлеуге кетуі мүмкін. Ал тұрғын үй құрылыс жинақ жүйесі арқылы бұл төлемді 30–40%-ға төмендетуге болады. Бұл жүйе Германияда, Хорватияда және Батыс Еуропаның көптеген елдерінде тиімді жұмыс істеп келеді", – деді Ибрагимова.
Бұл пікірді Ерсайын Нағаспаев та қолдады.
Министрдің айтуынша, тұрғын үй бағасы көптеген факторларға байланысты.
"Мен тұрғын үй бағдарламалары бағаны өсіреді деп ойламаймын. Пәтер бағасы жалақы деңгейіне, құрылыс материалдарының құнына және логистикаға байланысты. Біз Қазақстан ішінде өндірісті дамытуымыз керек. Құрылыс материалдары бойынша импортқа тәуелділікті азайту қажет. Қазір осы бағытта белсенді жұмыс істеп жатырмыз. Биылдың өзінде бірнеше ондаған жоба жоспарланған. Негізгі мақсат – осы шаралар арқылы бір шаршы метрдің бағасын төмендету", – деп түсіндірді министр.
Бұған дейін Қазақстанда 2026 жылы тұрғын үй бағасы қандай болатындығын жазғанбыз.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript