#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+1°
$
493.85
571.78
6.25
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+1°
$
493.85
571.78
6.25
Қоғам

Қазақстанда 2026 жылы тұрғын үй бағасы қандай болады

Дом, жилье, недвижимость, покупка дома, покупка жилья, покупка недвижимости, покупка квартиры, аренда квартиры, продажа дома, продажа жилья, продажа квартиры, ипотека, ипотечная программа, ипотечное жилье, дом в ипотеку, квартира в ипотеку, цены на квартиры, цены на жилье, цены на дома, сурет - Zakon.kz жаңалық 10.03.2026 15:42 Фото: freepik
Отбасы банк басқарма төрағасы Ләззат Ибрагимова 2026 жылғы 10 наурызда Үкіметтегі брифингте Қазақстанда алдағы жылдары тұрғын үйге сұраныс арта түсетінін айтты, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.

Оның сөзінше, биылдан бастап тұрғын үй нарығына 2000-жылдардың басында туған қазақстандықтар белсенді түрде шыға бастайды.

"2000 жылы елімізде 222 мың бала дүниеге келді, ал 2007 жылы бұл көрсеткіш 321 900-ге жетті. Бұл сандарды мен жақсы білемін, себебі демография мәселесімен айналысамын. Яғни жеті жыл ішінде жыл сайын 20–25 мыңға өсім болды. Қазір сол жастар еңбек нарығына және тұрғын үй нарығына шығып жатыр. 2000 жылы туғандардың жасы қазір 26–27-де, сондықтан олар тұрғын үйге жоғары сұраныс қалыптастырып отыр. Өткен жылы біз 20,5 млн шаршы метр тұрғын үй салдық – бұл 150 мыңнан астам пәтер. Соған қарамастан, сатылым әлі де жалғасып жатыр", – деді Ибрагимова.

Ол сондай-ақ 2009 жылға дейін демографиялық өсім жоғары болғанын, бұл некелер санының статистикасынан да көрінетінін айтты.

"Қазақстанда жыл сайын 120–130 мың неке тіркеледі. Өткен жылы ең төмен көрсеткіш болды – 114 мың неке. Ал жаңа отбасы құрылғанда ең бірінші кезекте тұрғын үй мәселесі туындайды. Сондықтан 2000–2009 жылдардағы демографиялық өсім, яғни балалардың дүниеге келуі, тұрғын үйге сұранысқа қатты әсер етеді. Бұл үрдіс 2026–2027 жылдары да жалғасады", – деді ол.

Ибрагимованың пікірінше, тұрғын үй бағасының төмендеуі күтілмейді.

"Мұны нақты айта аламын. Әрине, түрлі факторлар әсер етеді. Екінші нарықта баға біршама тұрақтауы мүмкін. Ал бастапқы нарықта көп нәрсе құрылыс материалдарының құнына және жалақы деңгейіне байланысты болады. Бірақ демографиялық деректерге қарап, бағаның төмендеуін күту қиын", – деді Ләззат Ибрагимова.

Бұған дейін Қазақстанда зейнетақы жинақтарын тіс емдеуге пайдалану мүмкіндігі қарастырылып жатқанын жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Тұрғын үй бағдарламалары үйдің құнына қалай әсер етеді
16:15, Бүгін
Тұрғын үй бағдарламалары үйдің құнына қалай әсер етеді
"Наурыз" және "Наурыз Жұмыскер" жаңа тұрғын үй бағдарламалары қашан басталады
15:29, 28 ақпан 2025
"Наурыз" және "Наурыз Жұмыскер" жаңа тұрғын үй бағдарламалары қашан басталады
Ақмола облысында 2026 жылы жол бойына 13 дәретхана орнату жоспарлануда
13:52, 03 наурыз 2026
Ақмола облысында 2026 жылы жол бойына 13 дәретхана орнату жоспарлануда
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Максим Самородов получил плохие новости из России
20:05, Бүгін
Максим Самородов получил плохие новости из России
Экс-форвард сборной Казахстана и "Барыса" назвал претендентов на победу в Кубке Гагарина
19:37, Бүгін
Экс-форвард сборной Казахстана и "Барыса" назвал претендентов на победу в Кубке Гагарина
В текущем сезоне КХЛ осталось определить двух участников плей-офф
19:05, Бүгін
В текущем сезоне КХЛ осталось определить двух участников плей-офф
В "Барысе" отреагировали на победу над "Амуром" в КХЛ
18:35, Бүгін
В "Барысе" отреагировали на победу над "Амуром" в КХЛ
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: