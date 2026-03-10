Қазақстанда зейнетақы жинақтарын тіс емдеуге пайдалану мүмкіндігі қарастырылып жатыр
Сурет: pixabay
2026 жылғы 10 наурызда Үкіметте өткен баспасөз конференциясында "Отбасы банк" басқарма төрайымы Ляззат Ибрагимова Қазақстанда зейнетақы жинақтарын тіс емдеуге қайта пайдалануға бола ма деген сұраққа жауап берді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Сарапшының айтуынша, зейнетақы жинағының бір бөлігін пайдалану – өте маңызды және қажетті бағдарлама.
"Қазір біз Денсаулық сақтау министрлігімен тығыз байланыстамыз. Біздің мақсатымыз – бұл қызметті қолжетімді және толықтай ашық ету. Өкініштісі, 10% халық жинақты мақсатты қолданбағандықтан, қалған 90% адам бұл мүмкіндіктен айырылды. Мен үшін бұл әділетсіз", – деді Ибрагимова.
Қазіргі уақытта бұл қызметті онлайн форматқа көшіру жұмыстары жүргізіліп жатыр.
"Жүйеде стоматологиялық клиникалар мен қызмет көрсететін барлық ұйымдар болады. Онлайн режимде атқарылған жұмыстардың актісі рәсімделеді, Денсаулық сақтау министрлігімен интеграция қамтамасыз етіледі, бәрі ашық және түсінікті болады. Адамдар 2026 жылғы шектеулерге жетіп, бұл қызметті белсенді қолдана алады. Қазір біз "Отбасы банкінде" портал әзірлеу үстіндеміз. 15 сәуірге дейін ол қолжетімді болмайды, себебі басымдық кезекте тұрған адамдарға беріледі… Сондықтан тіс емдеуге арналған қызмет 2026 жылдың 3-4 тоқсанында іске қосылады", – деді банк төрайымы.
Айта кетейік, 2025 жылғы 4 желтоқсанда Денсаулық сақтау министрінің бұйрығымен біржолғы зейнетақы төлемдерін емдеуге пайдалану ережелеріне өзгерістер енгізілген. Сол бойынша Қазақстан аумағындағы медициналық ұйымдардағы стоматологиялық қызметтер (тіс протездері, имплантация) және офтальмологиялық қызметтер (кросслинкинг, лазерлік түзету) тіс емдеуге пайдаланудан шығарылған еді.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript