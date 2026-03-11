#Референдум-2026
google play apple
Қаржы

Қазақстандықтар 2026 жылы қандай инфляция күтеді

Цены на продукты, цена на продукты, подорожание, повышение цен, подорожание продуктов, стоимость продуктов, увеличение стоимости, рост цен на продукты, увеличение цен на продукты, инфляция , сурет - Zakon.kz жаңалық 11.03.2026 15:45 Фото: Zakon.kz
2026 жылғы ақпанда Қазақстандағы қысқа мерзімді инфляциялық күтулер бір ай бұрынғы 14,2%-дан 13,7%-ға дейін төмендеді. Бұл деректер Қазақстан Ұлттық Банкі тапсырысымен жүргізілген халық сауалнамасында келтірілген, деп хабарлайды Zakon.kz.

Көрсеткіш әлі де екі таңбалы болып қала бергенімен соңғы айлардағы динамика күтулердің біртіндеп төмендеп жатқанын көрсетеді. Бағалардың бірнеше жыл бойы күрт өсуінен кейін болашақ инфляцияға берілетін бағалар баяу түрде түзетіле бастады.

Бағалар төмендеп жатыр, бірақ өте баяу

Ұлттық банк деректері бір қызық ерекшелікті көрсетеді: халықтың болашақ инфляцияға берген бағасы мен бағаның өсуін сезінуі айтарлықтай айырмашылыққа ие.

Ақпанда соңғы 12 айдағы қабылданған инфляцияның медианалық бағасы 12,5% болды. Ал бір ай бұрын ол 12,1% деп бағаланған.

Осылайша бір қарағанда парадоксалды жағдай қалыптасады. Бір жағынан, алдағы бір жылға арналған инфляциялық күтулер біртіндеп төмендеп келеді. Екінші жағынан, адамдар бағаның өсуін әлі де сезінуде.

Экономистер мұны инфляцияны қабылдау ең алдымен күнделікті шығындарға негізделіп қалыптасатынымен түсіндіреді.

Үй шаруашылықтары ең жиі сатып алатын тауарлар мен қызметтерге қаттырақ назар аударады. Сондықтан осы санаттардағы бағаның аз ғана өзгеруі де өмір сүру құны өсіп жатыр деген жалпы сезімді тез қалыптастырады.

Инфляцияның негізгі көзі – азық-түлік

Сауалнама деректері инфляцияны қабылдауға қай тауар санаттары көбірек әсер ететінін көрсетеді. Инфляцияның ең айқын көрсеткіші – азық-түлік бағасы. Дегенмен мұнда оң өзгерістер де бар.

Ақпанда респонденттердің 79%-ы азық-түлік бағасының өскенін айтқан. Бір ай бұрын бұл көрсеткіш 81,7% болған.

Басқа санаттар бойынша бағаның өскенін қазақстандықтар әлдеқайда сирек сезеді.

Сауалнамаға қатысқандардың 10,7%-ы азық-түлік емес тауарлардың қымбаттағанын көрсеткен (қаңтарда – 8,4%). Ал 7,6%-ы ақылы қызметтердің бағасы артқанын айтқан (қаңтарда – 6,3%).

Сонымен қатар респонденттер болашақта бағаның өсуіне әсер етуі мүмкін факторлар ретінде жиі коммуналдық қызметтерді, бензин мен дизель отынын атайды. Бұл шығындар отбасылық бюджетке және тасымал құнына тікелей әсер етеді.

Сурет: Zakon.kz

Долларға қызығушылық азайып келеді

Сауалнамадағы тағы бір үрдіс – валюта факторының рөлінің біртіндеп төмендеуі.

Алдыңғы жылдары көптеген респонденттер инфляцияны теңге бағамының ауытқуымен байланыстыратын. Алайда ақпан айындағы деректер ұлттық валютаның номиналды айырбас бағамының нығаюы аясында бағамдық фактордың әлсірей бастағанын көрсетеді.

Бұл халық бағаның өсуін бұрынғыдай валюта ауытқуларымен емес, көбіне ел ішіндегі тауарлар мен қызметтердің бағасымен байланыстыра бастағанын білдіреді.

Бұған дейін тұрғын үй бағдарламалары үйдің құнына қалай әсер ететіндігін жазғанбыз.

Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Мамыр айындағы инфляция: көкөніс, ұялы байланыс және такси бағасы қымбаттады
13:56, 12 маусым 2024
Мамыр айындағы инфляция: көкөніс, ұялы байланыс және такси бағасы қымбаттады
Ұлттық банк базалық мөлшерлемені тағы да төмендетті
12:03, 23 ақпан 2024
Ұлттық банк базалық мөлшерлемені тағы да төмендетті
Қазақстанда 2025 жылдың қыркүйегіне қарай инфляция деңгейі қандай болады - зерттеу
13:49, 09 маусым 2025
Қазақстанда 2025 жылдың қыркүйегіне қарай инфляция деңгейі қандай болады - зерттеу
