#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-11°
$
489.39
567.99
6.19
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-11°
$
489.39
567.99
6.19
Қоғам

Қазақстанда 12 наурызда боран мен дауылды жел соғады

Қазақстанда 12 наурызда боран мен дауылды жел соғады, сурет - Zakon.kz жаңалық 11.03.2026 17:47 Сурет: pixabay
Атмосфералық фронттардың өтуіне байланысты Қазақстан аумағының басым бөлігінде ауа райы тұрақсыз болып қала береді. Бұл туралы 2026 жылғы 12 наурыз, бейсенбіге арналған "Қазгидромет" РМК жариялаған ауа райы болжамында айтылған, деп хабарлайды Zakon.kz.

Синоптиктердің мәліметінше, түнде қар жауып, күндіз жаңбыр мен қар түріндегі жауын-шашын түсуі мүмкін.

Сонымен қатар республика бойынша жел күшейіп, боран, көктайғақ және тұман түседі.

Әсіресе Ақмола облысының солтүстігі мен шығысында, Жетісу облысындағы Алакөл көлдері маңында, түнде Солтүстік Қазақстан облысының солтүстігі, шығысы және оңтүстігінде, сондай-ақ Павлодар облысының оңтүстігі мен батысында желдің жылдамдығы секундына 30 метрге дейін және одан да жоғары болуы ықтимал.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
12 наурызда елдің барлық өңірінде қолайсыз ауа райына байланысты ескерту жасалды
19:43, Бүгін
12 наурызда елдің барлық өңірінде қолайсыз ауа райына байланысты ескерту жасалды
Аптап ыстық пен өрт қаупі: 16 шілдеде Қазақстанда ауа райы қандай болады
18:01, 15 шілде 2025
Аптап ыстық пен өрт қаупі: 16 шілдеде Қазақстанда ауа райы қандай болады
Дауылды жел, қалың қар және аяз: 7 ақпанда ауа райы қандай болады
18:08, 06 ақпан 2026
Дауылды жел, қалың қар және аяз: 7 ақпанда ауа райы қандай болады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Вторая ракетка мира опубликовал пост после победы над бразильцем в Индиан-Уэллсе
23:35, Бүгін
Вторая ракетка мира опубликовал пост после победы над бразильцем в Индиан-Уэллсе
"Просто офигенный": Адесанья выразил восторг от карда турнира UFC в Белом доме
23:04, Бүгін
"Просто офигенный": Адесанья выразил восторг от карда турнира UFC в Белом доме
Клуб Михайлиса и Орехова стал обладателем Кубка Континента в КХЛ
22:34, Бүгін
Клуб Михайлиса и Орехова стал обладателем Кубка Континента в КХЛ
Топовый казахстанский клуб получил трансферный бан от ФИФА
22:02, Бүгін
Топовый казахстанский клуб получил трансферный бан от ФИФА
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: