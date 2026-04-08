Қаржы

Қазақстанның мемлекеттік бюджеті кірістер бойынша жоспардан асып орындалды: өсім шамамен 17%

Деньги, тенге, национальная валюта РК, курс тенге, сурет - Zakon.kz жаңалық 08.04.2026 09:49 Фото: Zakon.kz
2026 жылдың I тоқсанының қорытындысы бойынша мемлекеттік бюджет кірістері 104,4%-ға орындалды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Жоспар асыра орындалуы республикалық және жергілікті бюджеттерде де тіркелді.

Жоспар: 6,2 трлн теңге

  • Шынайы түсім: 6,4 трлн теңге
  • Асыра орындалуы: 268,7 млрд теңге
  • 2025 жылмен салыстырғанда өсім: 930,6 млрд теңге (+16,9%)

Бұл өсім Қазақстанның экспорттық тауарларының бағасының өсуі, тауарлар мен қызметтерді өткізу көлемінің артуы, сондай-ақ салық және кедендік әкімшілендірудің нәтижесі арқасында қамтамасыз етілді.

Бұған дейін Қазақстанда 6 жаңа мұнай кен орны мемлекеттік балансқа енгізілгені хабарланған болатын.

