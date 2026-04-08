Қазақстанның мемлекеттік бюджеті кірістер бойынша жоспардан асып орындалды: өсім шамамен 17%
Фото: Zakon.kz
2026 жылдың I тоқсанының қорытындысы бойынша мемлекеттік бюджет кірістері 104,4%-ға орындалды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Жоспар асыра орындалуы республикалық және жергілікті бюджеттерде де тіркелді.
Жоспар: 6,2 трлн теңге
- Шынайы түсім: 6,4 трлн теңге
- Асыра орындалуы: 268,7 млрд теңге
- 2025 жылмен салыстырғанда өсім: 930,6 млрд теңге (+16,9%)
Бұл өсім Қазақстанның экспорттық тауарларының бағасының өсуі, тауарлар мен қызметтерді өткізу көлемінің артуы, сондай-ақ салық және кедендік әкімшілендірудің нәтижесі арқасында қамтамасыз етілді.
Бұған дейін Қазақстанда 6 жаңа мұнай кен орны мемлекеттік балансқа енгізілгені хабарланған болатын.
Мақаламен бөлісу
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript