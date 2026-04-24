Демалыс күндеріне арналған валюта бағамдары: 25 және 26 сәуір
2026 жылғы 24 сәуірде сағат 17:00-де Қазақстан қор биржасында (KASE) шетел валюталары бойынша кешкі сауда-саттық жабылды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Сауда қорытындысы бойынша доллардың орташа сараланған бағамы 464,73 теңгені құрап, 1,58 теңгеге өсті.
Еуро бағамы 543,38 теңгені құрады (+1,11).
Ресей рублінің бағамы 6,15 теңгеге дейін төмендеді (-0,03).
Қытай юанінің күндізгі саудадағы бағамы 68,11 теңгені құрады (+0,39).
Айырбастау пункттерінде доллар 463,6–465,9 теңгеден саудалануда, еуро – 542,3–547,7 теңгеден, рубль – 6,02–6,14 теңгеден саудаға түсуде.
24 сәуір таңертең Ұлттық банк доллар бағамын 462,87 теңге, еуроны – 540,72 теңге, рубльді – 6,16 теңге деңгейінде белгіледі.
