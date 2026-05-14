Қымбат мұнайға қарамастан теңге долларға қатысты әлсіреп жатыр
Сұраныс пен ұсыныс: қайсысы күшті?
Кеше, 13 мамырда теңге долларға шаққанда 3,44 теңгеге арзандап, бағам 467,63 теңгеге жетті. Ал 14 мамыр таңертең банкаралық нарықта доллар 472,5 теңгеден саудаланып жатыр (апта басынан бері теңге шамамен 2%-ға әлсіреді). Алматыдағы айырбастау пункттерінде доллардың орташа бағасы 474,6 теңгеге дейін көтерілген.
13 мамырда KASE биржасындағы сауда көлемі күрт өсіп, 398,3 млн долларға жетті (+129,1 млн доллар). Бұл нарықта үлкен күрес жүріп жатқанын көрсетеді. Бір жағынан, валюта ұсынысын қолдап тұрған үш негізгі фактор бар.
- Тоқсандық салық төлеу кезеңі: экспорттаушылар 2026 жылдың I тоқсаны үшін корпоративтік табыс салығы (КПН) мен ҚҚС төлеуге дайындала бастады.
- Ұлттық қор операциялары: реттеуші бюджетке трансферттер жіберуді және алтын сатып алу мәмілелерін айна-қатесіз қайталау операцияларын жалғастырып жатыр.
- Қымбат мұнай: Brent маркалы мұнай баррелінің бағасы 106,9 доллар деңгейінде болуы елге тұрақты валюта түсімін қамтамасыз етеді.
Алайда қазіргі статистика бұл көлемнің әзірге жеткіліксіз екенін көрсетіп отыр. Қазақстан қаржыгерлері қауымдастығы сарапшыларының айтуынша, қазақстандық экспорттаушылардың салық кезеңіне ерте дайындалуы, Ұлттық банктің операциялары (Ұлттық қордан трансферттер, алтын сатып алуды айна-қатесіз қайталау) және квазимемлекеттік сектордың валюталық сатылымдары әзірге шетел валютасына деген сұранысты толық жаба алмай отыр. Бұл сұранысты негізінен қазақстандық компаниялардың импорт төлемдері, сыртқы қарыздарды өтеуі, халықтың шетелге сапарлары, шетелден тауар сатып алуы, емделу шығындары қалыптастырып отыр.
Рубль факторы: Ресей экспорты бағамға әсер етуде
Теңге аздап әлсіреп жатқан кезде, ресейлік рубль керісінше күшейіп, 6,3 теңгеден жоғары деңгейде бекіді. Бұған Ресейге түсіп жатқан валютаның өте көп болуы себеп.
Қаржы сарапшысы Андрей Смирновтың айтуынша, наурыз айында Ресейдің ірі экспорттаушылары нарықта 2,4 млрд доллар сатқан болса, сәуірде бұл көлем үш есе өсіп, 7,2 млрд долларға жеткен.
Мамыр айында энергия тасымалдаушылар бағасының жоғары болуына байланысты бұл көрсеткіш жаңа рекорд жаңартуы мүмкін. Соның әсерінен рубль мен теңге арасындағы бағам өсіп жатыр.
Теңгенің әлсіреуі: уақытша ма, әлде тұрақты болмақ па?
Қаржыгер Арсен Темірбаевтың пікірінше, теңгенің 470 деңгейіне дейін әлсіреуі әзірге уақытша құбылысқа көбірек ұқсайды. Мамыр айының соңына дейін нарықты бірнеше маңызды кезең күтіп тұр.
20-25 мамырдағы салық төлемдерінің шарықтау кезеңі. Салық күнтізбесіне сәйкес, дәл осы күндері негізгі төлемдердің көбі төленеді. Сол уақытта нарықта теңге көлемі көбейіп, ұлттық валюта уақытша күшеюі мүмкін.
Доллар индексі тұрақты болып тұр. DXY индексі шамамен 98,45 деңгейінде сақталады деп күтілуде. Бұл әлемдік нарықта теңгеге қатты қысым жоқ екенін білдіреді.
Қаржыгердің айтуынша, доллар индексінің тұрақтылығы АҚШ экономикасындағы жағдай мен әлемдегі геосаяси шиеленіске байланысты. Қазір АҚШ-та инфляция 3,8% деңгейінде тұр, ал қызмет көрсету саласындағы баға өсімі жоғары болып отыр. Осыған байланысты АҚШ Федералдық резерв жүйесі пайыздық мөлшерлемені 4,25-4,5% аралығында сақтап келеді. Бұл доллар активтері мен АҚШ қазынашылық облигацияларына сұранысты арттырады. Сонымен қатар, әлемдегі тұрақсыздық пен халықаралық келіссөздерде нақты нәтиженің болмауы салдарынан доллар инвесторлар үшін "қауіпсіз валюта" рөлін атқаруда.
Үшінші фактор - мұнай бағасының жоғары болуы. JPMorgan Chase инвестициялық банкінің болжамынша, Ормуз бұғазы жақын арада ашылған күннің өзінде, 2026 жылдың көп бөлігінде мұнай бағасы барреліне 100 доллардан жоғары болуы мүмкін.
USD/KZT бағамы қандай болады?
Арсен Темірбаевтың айтуынша, қазіргі жағдай - техникалық түзету ғана.
"Негізгі экономикалық көрсеткіштер әлі де теңге жағында қалып отыр. Сондықтан жақын уақытта доллардың 475 теңгеден жоғары тұрақты қымбаттау ықтималдығы шектеулі", – дейді ол.
Оның болжамынша, 1 маусымға қарай USD/KZT бағамы 468-475 теңге аралығында тұрақталуы мүмкін.
Импорттаушылар тарапынан валютаға сұраныс экспорттаушылардың салық төлемдерімен теңестіріледі деп күтілуде.
Ал рубль шамамен 6,2-6,4 теңге аралығында сақталуы ықтимал. Бұл қазақстандық өндірушілерге қысым жасағанымен, аймақтағы валюталық түсімдердің жалпы тұрақтылығын қолдап тұрады.