Қазақстан әлемдегі ең ірі 50 экономиканың қатарына енді – ХВҚ
Бұл өсім өткен жылдың қазан айындағы болжамдармен салыстырғанда ерекше байқалады. Ол кезде Қазақстан экономикасы небәрі 320 млрд доллар деп бағаланып, ел 50-орында тұрған болатын.
Алғашқы елу елдің қатарында
Қазір Қазақстан номиналды өндіріс көлемі бойынша Грекия, Украина, Қатар секілді елдерді ресми түрде басып озды.
Әлемдік рейтингтегі Қазақстанға жақын тұрған елдер:
- Нигерия (48-орын) – 377,4 млрд доллар. Қазақстан Африканың ең ірі экономикасына өте жақындап, соңғы жылдардағы айырмашылықты барынша қысқартты.
- Финляндия (50-орын) – 337,7 млрд доллар. Қазақстан Еуропадағы ең тұрақты экономикалардың бірін номиналды көлем бойынша артта қалдырды.
- Венгрия (51-орын) – 315,2 млрд доллар. Қазақстан Шығыс Еуропадағы басты бәсекелестерінің бірінен сенімді түрде алда келеді.
Ішкі факторлар және экономикалық өсім құрылымы
2026 жылдың алғашқы төрт айындағы жедел статистика ХВҚ-ның оң болжамдарын растап отыр. Осы кезеңде Қазақстанның нақты ЖІӨ өсімі 3,6%-ды құрады. Биыл экономикалық өсімге негізгі үлесті шикізаттық емес салалар қосып отыр. Атап айтқанда: өңдеуші өнеркәсіп, көлік саласы, құрылыс саласы.
Экономиканың тиімділігін көрсететін маңызды көрсеткіштердің бірі – жан басына шаққандағы ЖІӨ. Қазіргі таңда Қазақстанда бұл көрсеткіш 17,5 мың доллар деңгейінде бағаланып отыр. Бұл елдің табыс деңгейі ортадан жоғары мемлекет мәртебесін растайды.
Орталық Азиядағы көшбасшылық
Аймақтық деңгейде Қазақстан Орталық Азиядағы жетекші орнын одан әрі күшейтіп келеді.
ХВҚ деректері бойынша, Орталық Азия елдерінің номиналды ЖІӨ көлемі төмендегідей:
- Өзбекстан – 182 млрд доллар (әлемде 60-орын);
- Түркменстан – 83 млрд доллар (88-орын);
- Қырғызстан – 24 млрд доллар (129-орын);
- Тәжікстан – 20 млрд доллар (137-орын).
Нәтижесінде Қазақстан экономикасының көлемі (360,5 млрд доллар) аймақтағы қалған төрт елдің жалпы экономикасынан асып түседі. Ол төрт елдің жиынтық ЖІӨ көлемі шамамен 309 млрд долларды құрайды.
Әлемдік экономика және капиталдың шоғырлануы
Әлемдік экономикалық көшбасшылық әлі де бірнеше елдің қолында шоғырланған. Әлемдік өндірістің шамамен 47%-ы небәрі бес мемлекетке тиесілі.
Бірінші орында АҚШ тұр – 32,38 трлн доллар. Бұл бүкіл әлемдік ЖІӨ-нің төрттен бір бөлігі. Одан кейін: Қытай – 20,85 трлн доллар, Германия – 5,45 трлн доллар, Жапония – 4,38 трлн доллар, Ұлыбритания – 4,26 трлн доллар.
ХВҚ мамандарының айтуынша, осындай алпауыт экономикалардың арасында Қазақстанның әлемдегі ең ірі 50 экономиканың қатарына енуі – елдің жаһандық қаржылық күйзелістерге төзімділігінің маңызды көрсеткіші болып саналады.