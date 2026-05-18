#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+13°
$
467.58
543.66
6.44
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+13°
$
467.58
543.66
6.44
Қаржы

Қытай көлігін сатып алушылардың шоттары жаппай бұғатталып жатқаны рас па - МКК жауабы

Тексеру, Қытай көлігі, шоттар, бұғаттау, МКК , сурет - Zakon.kz жаңалық 18.05.2026 19:48 Сурет: gov.kz
BYD маркалы автокөліктерді сатып алушылардың банктік шоттары жаппай бұғатталып жатқаны туралы тарап жатқан желідегі ақпаратқа қатысты Мемлекеттік кірістер комитеті түсініктеме берді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ақпараттық кеңістікте Қытай Халық Республикасынан гибридті көлік құралдарын импорттаған сыртқы экономикалық қызметке қатысушылардың банктік шоттары жаппай бұғатталып жатқаны туралы шындыққа сәйкес келмейтін ақпараттың таралуына байланысты 2026 жылы 18 мамырда Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік кірістер комитеті келесіні хабарлайды:

"BYD маркалы гибридті көлік құралдарын кедендік декларациялау кезінде жалған мәліметтер ұсынуға жол берген сыртқы экономикалық қызметке қатысушыларға анықталған бұзушылықтар туралы хабарламалар салық төлеушілердің жеке кабинеттеріне жолданды. Бұл ретте аталған хабарламалар тек 450 сыртқы экономикалық қызметке қатысушы рәсімдеген 623 көлік құралына ғана қатысты, демек бұл қабылданып жатқан шаралардың жаппай сипатқа ие екендігі туралы таратылып жатқан ақпаратқа сай келмейді".

Комитет қолданыстағы заңнама аясында банктік шоттар бойынша шығыс операцияларын шектеу шаралары тек 45 заңды тұлға мен жеке кәсіпкерге қатысты қолданылғанын нақтылайды.

"Бақылау іс-шараларын жүргізуге гибридті көлік құралдарының электр қозғалтқышының 30 минуттық қуатына қатысты жалған мәліметтерді көрсету жағдайларының жиілеуі негіз болды. Бұл өз кезегінде кедендік баждарды төлеуден заңсыз босатуға ықпал еткен. Объективті бақылауды қамтамасыз ету мақсатында Мемлекеттік кірістер органдарының аумақтық бөлімшелеріне BYD маркасының ресми өкілі ұсынған көлік құралдарының зауыттық техникалық сипаттамалары туралы мәліметтер берілді. Аталған мәліметтер мәлімделген деректердің дұрыстығын тексеру үшін пайдаланылатын болады". ҚР Қаржы министрлігі Мемлекеттік кірістер комитетінің баспасөз қызметі

МКК азаматтармен сыртқы экономикалық қызметке қатысушыларды тек ресми ақпарат көздеріне сенуге және тексерілмеген мәліметтерді таратудан бас тартуға шақырады.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Қаржы министрі, банктік шот, бұғатталу, түсініктеме
17:23, 27 қараша 2024
Ел азаматтарының банктегі шоттары неге жаппай бұғатталуда - Қаржы министрінің жауабы
Доллар, шетел, табыс, қазақстандықтар, тізім, Мемлекеттік кірістер комитеті
20:14, 07 ақпан 2025
Шетелдік көздерден ақша алып отырған қазақстандықтардың тізімі жарияланады
Скопление фур на границе, скопление грузовых машин на границе, скопление грузовиков на границе, фуры, фура, грузовые машины, грузовая машина, грузовик, грузовики, перевозка груза, груз, грузоперевозки, грузовые перевозки
17:42, 07 сәуір 2025
МКК Қазақстан мен Қытай шекарасындағы жағдайға қатысты маңызды мәлімдеме жасады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Фото: НОК РК
00:14, 19 мамыр 2026
Топовые казахские и узбекские боксёры провели битву взглядов в Узбекистане (видео)
Фото: ATP
23:35, 18 мамыр 2026
Арина Соболенко украсила обложку майского выпуска журнала Vogue
Фото: НОК РК
23:13, 18 мамыр 2026
Титульный бой Сакена Бибосынова в Бишкеке официально отменён
Фото: КФФ
22:35, 18 мамыр 2026
Стало известно, как пройдёт плей-офф чемпионата Казахстана по футзалу
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: