Қазақстанда тұрғын үй арзандады: жаңа үйлер нарығы баяулап жатыр
Сонымен бірге, жылдық көрсеткіш бойынша баға әлі де өсіп отыр. ҚР Ұлттық статистика бюросының мәліметінше, жаңа тұрғын үй бағасы өткен жылдың мамырымен салыстырғанда 14,5%-ға қымбат.
2026 жылғы сәуірде жаңа тұрғын үйдің орташа бағасы 615 933 теңге болса, мамырда ол 614 019 теңгеге түскен. Статистикалық тұрғыдан бұл сәуірде наурызға қатысты баға индексі 100,6% болса, мамырда сәуірге қатысты 100,2% болғанын білдіреді.
Астана мен Алматы – ең қымбат қалалар
Дегенмен бұл төмендеу үрдісі елордаға толық әсер етпеген. Ең қымбат жаңа тұрғын үй әлі де Астана қаласында сатылуда, мұнда бір шаршы метрдің орташа бағасы 734 534 теңгеге жетті. Бір айда баға 2 544 теңгеге өскен.
Алматы қаласында жаңа тұрғын үйдің бір шаршы метрі 718 362 теңге тұрады. Сәуірмен салыстырғанда аздап төмендеген (733 375 теңгеден 718 362 теңгеге), бірақ қала ел бойынша ең қымбат нарықтардың бірі болып қалып отыр.
Одан кейін Атырау және Шымкент қалалары тұр, мұнда бір шаршы метр бағасы тиісінше 537 968 және 535 036 теңгені құрайды.
Ең айқын өсім Павлодар қаласында байқалды – 486 676 теңгеден 493 653 теңгеге дейін. Сондай-ақ Астана, Ақтау, Көкшетау және Қостанай қалаларында да өсім тіркелген.
Ал Шымкент, Ақтөбе, Атырау, Қонаев, Петропавл, Талдықорған және Түркістан қалаларында баға айтарлықтай өзгермеген.
Жылжымайтын мүлік маманы Эльвира Сағындықованың айтуынша, нарықтың баяулауы – заңды құбылыс және бірнеше факторға байланысты.
Біріншіден, нарық жоғары базалық өсім әсерін біртіндеп жоғалтып жатыр. Бұған дейін бағаның өсуіне зейнетақы қаражатын алу, жеңілдетілген ипотека бағдарламалары және жоғары инвестициялық сұраныс әсер еткен.
"Нәтижесінде көптеген қалаларда тұрғын үй бағасы айтарлықтай өсті, ал бұдан әрі қарқынды өсу ықтималдығы азая бастады", – дейді ол.
Екіншіден, төлем қабілеті бар сұраныс шектеулі. Ірі қалаларда баға өскен сайын сатып алушылар саны азая түсуде.
"Бұл сұраныстың төмендегенін білдірмейді, бірақ бағаны тез көтеру мүмкіндігі шектеліп жатыр", – дейді сарапшы.
Үшіншіден, нарық біртіндеп жетілген даму кезеңіне өтуде. Бұрын баға барлық қалада бірдей өссе, қазір динамика тұрақтырақ және біркелкі емес.
Сарапшының бағалауынша, қазіргі жағдай нарықтың құлдырауы емес, керісінше бірнеше жылдық қарқынды өсімнен кейінгі тұрақты деңгейге қайта оралуы болып саналады.