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Қаржы

Ұлттық банк шетел валютасын сатып алу тәртібіне өзгеріс енгізбек

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Қазақстан Ұлттық банкі "Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы кейбір қаулыларына валюталық реттеу мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" қаулы жобасын әзірледі, деп хабарлайды Zakon.kz.

Жоба қаржылық инфрақұрылымды одан әрі дамытуға, цифрлық қаржы активтерін қолдану мүмкіндігін кеңейтуге және халықаралық есеп айырысудың инновациялық тетіктерін енгізуге бағытталған.

Құжаттың түсіндірме жазбасында қазіргі уақытта Ұлттық банктің реттеушілік "құмсалғыш" алаңында сыртқы экономикалық операциялар бойынша цифрлық қаржы активтері және өзге де заманауи қаржы құралдарын пайдалана отырып есеп айырысу тетіктері сынақтан өткізіліп жатқаны көрсетілген. Осыған байланысты жоба аясында пилоттық жобаларға қатысушылардың қолма-қол емес шетел валютасын сатып алу тәртібіне қатысты кейбір рәсімдерді нақтылау ұсынылып отыр.

Құжатта қарастырылған негізгі өзгерістер:

  • трансшекаралық есеп айырысуды арнайы реттеу режимінде жүзеге асыратын резидент-заңды тұлғаларға сыртқы экономикалық міндеттемелердің бар екенін растау мүмкіндігі беріледі. Бұл үшін экспорт немесе импорт бойынша валюталық шарттың есептік нөмірі туралы ақпарат ұсынылады, ал оның бар-жоғы мен жарамдылығын уәкілетті банк Ұлттық банктің ақпараттық жүйесі арқылы тексереді;
  • есептілік формаларын толтыруға қатысты түсіндірмелерді нақтылайтын редакциялық түзетулер енгізіледі.

Жоба "Ашық НҚА" порталында қоғамдық талқылауға 2 шілдеге дейін орналастырылған.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
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