Өзбекстан Қазақстанмен сауда көлемінің өсу қарқыны бойынша Қытайды қуып жетті
Өңірдегі қазақстандық өнімнің басты сатып алушысы
2026 жылдың қаңтар-мамыр айларында Қазақстанның Орталық Азия елдерімен тауар айналымы 28,9%-ға өсіп, рекордтық 4,2 млрд АҚШ долларына жетті. Өңірдің еліміздің жалпы сыртқы саудасындағы үлесі 6,0%-дан 7,4%-ға дейін өсті.
Экспорт 27%-ға артып, 3,2 млрд долларды, импорт 35,5%-ға өсіп, 991 млн долларды құрады. Сауда балансы бұрынғыдай оң болып қалды: профицит бір жыл бұрынғы 1,8 млрд доллардан 2,2 млрд долларға дейін ұлғайды, дейді экономист Ернар Серік.
Қазақстанның Орталық Азиядағы басты сауда серіктесі – Өзбекстан. Бес айдың қорытындысы бойынша екі ел арасындағы тауар айналымы 37,2%-ға өсіп, 2,3 млрд долларға жетті. Бұл Қазақстанның өңір елдерімен жалпы саудасының 55,5%-ын құрайды. Одан кейін Қырғызстан (1 млрд доллар), Тәжікстан (615 млн доллар) және Түрікменстан (215 млн доллар) орналасқан.
Осы тұста назар аударарлық бір жайт бар.
2025 жылдың қорытындысы бойынша Қазақстан мен Қытай арасындағы тауар айналымы 13,2%-ға өсіп, 34,1 млрд долларға жетті. Ал Қазақстан мен Өзбекстан арасындағы өзара сауда көлемі 11,4%-ға өсіп, 4,97 млрд долларды құрады.
Осылайша, Қазақстанмен сауда өсімінің қарқыны бойынша Өзбекстан іс жүзінде Қытаймен теңесті, дегенмен тауар айналымының жалпы көлемі жағынан әлі де Қытайдан айтарлықтай төмен.
Өсу қарқыны
Экономист Ернар Серіктің пікірінше, рекордтық тауар айналымы тағы бір маңызды үрдісті көрсетеді.
"Орталық Азия Қазақстан үшін жай ғана ірі көрші нарық емес, қайта өңделген өнімдерді өткізудің негізгі бағытына айналып келеді", – дейді Ернар Серік.
Оның есебіне сәйкес, бүгінде Орталық Азия елдеріне Қазақстанның барлық шикізат экспортының 5%-ы, жартылай фабрикаттар экспортының 33%-ы, қайта экспортты есептемегендегі дайын өнім экспортының 40%-ы тиесілі.
Яғни, Орталық Азия өңірінің Қазақстан экспортының жалпы көлеміндегі үлесі 10,5% болғанымен, Қазақстан шетелге шығаратын барлық дайын өнімнің бестен екі бөлігі дәл осы көрші елдерге жөнелтіледі.
Бұл үрдіс біртіндеп қалыптасты. 2016 жылы Қазақстанның дайын өнім экспортының 36%-ы Орталық Азия елдеріне тиесілі болса, 2026 жылдың қаңтар-мамыр айларының қорытындысында бұл көрсеткіш 40%-ға жетті.
Жартылай фабрикаттар экспорты үшін де өңірдің маңызы айтарлықтай артты. Соңғы 10 жылда оның үлесі 16%-дан 33%-ға дейін өсті, ал тек соңғы екі жылдың өзінде 22%-дан 33%-ға дейін көтерілді.
Қазақстан экспортының парадоксы
Сонымен қатар Орталық Азияға экспортталатын тауарлардың құрылымы баяу өзгеруде. 2026 жылы өңірге жеткізілген өнімдердің 39%-ын шикізат пен шикізатқа жақын тауарлар, 37%-ын жартылай фабрикаттар, небәрі 18%-ын дайын өнім құрады.
Экспорттың негізгі өсімі бидай есебінен қамтамасыз етілді. Оның экспорты 72%-ға өсіп, 639 млн долларға жетті. Бұл Қазақстанның өңірге экспорттайтын барлық өнімінің 20%-дан астамын құрады.
Сонымен қатар күнбағыс майы, алтын, болат өнімдері және ұн экспорты да артты.
"Нәтижесінде екіжақты көрініс қалыптасып отыр. Қазақстан көрші елдермен сауда көлемін рекордтық қарқынмен ұлғайтып келеді. Орталық Азия біздің дайын өніміміздің негізгі сыртқы нарығына айналды. Бірақ экспорт құрылымында әлі де астық, металдар, алтын, май және бастапқы өңдеуден өткен тауарлар басым", – дейді Ернар Серік.
Соған қарамастан, экономистің айтуынша, бүгінде қазақстандық өндірушілер үшін бұдан қолайлы сыртқы нарық жоқ. Өйткені өңір халқы көбейіп келеді, логистика салыстырмалы түрде қарапайым, тұтынушылардың талғамы мен талаптары жақсы таныс, ал отандық компаниялар бұл нарықта өз орындарын әлдеқашан нығайтқан.
Сондықтан келесі мақсат жаңа сауда рекордтарын жаңарту емес, терең өңделген өнімдердің үлесін арттыру болуы тиіс. Қазір оның үлесі шамамен 18% ғана. Дәл осы көрсеткіш Қазақстанның ең перспективалы экспорттық нарығының мүмкіндігін қаншалықты тиімді пайдалана алатынын айқындайды.