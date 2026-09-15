Доллар 450 теңгеден төмен түсті: теңгенің нығаюы қанша уақытқа созылады
Екі адамға арналған танго: 2026 жылғы USD/KZT динамикасы
Тоғыз айға толмаған уақыт ішінде валюта бағамы классикалық тангодағыдай бірнеше кезеңнен өтіп, күрт өзгерістерге ұшырады.
Қаңтардан сәуірге дейін доллар біртіндеп арзандады: қаңтардың ортасындағы шамамен 515 теңгелік ең жоғары деңгейден 463 теңгеге дейін түсті. Бұған теңгелік активтердің жоғары табыстылығы, Ұлттық қордың валютаны сатуы, квазимемлекеттік сектордың валюталық түсімінің бір бөлігін міндетті түрде сатуы және резидент еместердің Қазақстанның мемлекеттік облигацияларына қаражат сала бастауы әсер етті.
Мамыр айында жағдай күрт өзгерді. Бір ай ішінде доллар 5,1%-ға қымбаттап, 486,51 теңгеге жетті. Сұраныс пен ұсыныстың бұрынғы теңгерімі бұзылды: бірінші тоқсандағы жоғары көрсеткіштерден кейін валюта ұсынысы азайып, импорттаушылар тарапынан сұраныс өсті. Сонымен қатар дивидендтер төленіп, резидент еместердің қаржы ағыны өзгерді. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының (БЖЗҚ) операциялары да валютаға қосымша сұраныс қалыптастырды. Нәтижесінде бір айдың ішінде нарық жыл басындағы деңгейлерге қайта оралды.
Маусым айынан бастап теңге қайтадан нығая бастады. Ұлттық қордың валюталық сатылымы азайғанына қарамастан, теңге шамамен 1,3%-ға нығайды. Ал тамызда тағы 2,6%-ға күшейіп, бір доллар 461,57 теңгеге түсті. Бұған теңгелік құралдардың жоғары табыстылығы, резидент еместер қаражатының одан әрі көптеп келуі және валюталық түсімді міндетті түрде сату талаптары әсер етті.
Қыркүйектің ортасына қарай доллар 450 теңгеден төмен түсті. Неліктен нарық осындай деңгейге жетті және теңгенің мұндай нығаюы қаншалықты тұрақты болуы мүмкін?
Мұнай көмектеседі, бірақ оның әсері кешігіп келеді
Негізгі факторлардың бірі – мұнай бағасының жоғары болуы. Таяу Шығыстағы геосаяси жағдайдың шиеленісуіне байланысты жыл басынан бері Brent мұнайының әлемдік бағасы өте жоғары деңгейлерге көтерілді. Қазір де баға жыл басындағы көрсеткіштерден айтарлықтай жоғары.
Қазақстан үшін мұнай бағасының өсуі болашақтағы валюталық түсімнің артуын білдіреді. Алайда бұл әсер валюта бағамында бірден байқалмайды. Ұлттық банктің "The Impact of Oil Prices on Kazakhstan's Business Cycles" зерттеуінде энергия тасымалдаушылар бағасының төлем балансына әсері бір-екі айлық уақыт аралығымен байқалатыны айтылған.
Яғни қазіргі уақытта біз 2026 жылдың жаз айларының басында мұнай бағасының күрт өсуінен болған әсерді көріп отырмыз.
Көптеген сарапшылардың пікірінше, "күшті теңгенің" себептерінің қатарында ЖІӨ-нің, өнеркәсіп өндірісінің және құрылыс саласының өсуі де бар. Дегенмен қазіргі доллар бағамының 450 теңгеден төмен түсуін тек экономикалық өсіммен түсіндіру мүмкін емес.
Шетелдіктер неге теңге сатып алып жатыр?
Қаржыгер Андрей Чеботаревтің айтуынша, валюта нарығындағы негізгі өзгерістердің бірі теңгелік активтердің жоғары табыстылығына байланысты болды.
"Мысалы, Қытайда 2% мөлшерлемемен капитал тарта алатын шетелдік инвестор юаньды долларға, долларды теңгеге айырбастап, біздің мемлекеттік бағалы қағаздарға инвестиция сала алады. Себебі олар 15%-дан жоғары табыс әкелуі мүмкін. Оның үстіне біздің базалық мөлшерлемеміз жеткілікті жоғары", – деді Андрей Чеботарев.
Шетелдік инвестор валютасын сатып, теңге алып, Қазақстанның бағалы қағаздарына инвестиция салады. Мұндай сұраныс сақталғанша биржадағы валюта ұсынысы да жоғары деңгейде болады.
Қаржыгер Орталық депозитарий деректеріне сүйеніп, Қазақстанның бағалы қағаздарындағы резидент еместердің үлесі шамамен 25%-ды құрайтынын атап өтті.
Чеботарев шетелдік инвесторлардың әрекетін аномалды жағдай деп санамайды. Қазақстан экономикасы капитал қозғалысы үшін ашық, сондықтан инвесторлар елдердегі активтердің табыстылығы арасындағы айырмашылықты пайдалануға құқылы.
Мәселе – бұл механизм теңгені қанша уақыт бойы қолдай алады дегенде.
""Уақытша" деген ұғым қате түсінік қалыптастыруы мүмкін. Өйткені экономикада бұл "уақытша" кезең 2-3 жылға дейін созылуы ықтимал", – деді сарапшы.
Мөлшерлемелер төмендегенде не болады?
Егер инфляция баяулауын жалғастырса, Ұлттық банк базалық мөлшерлемені төмендете алады. Онымен бірге мемлекеттік облигациялардың шетелдік инвесторлар үшін тартымдылығы да азаяды.
"Егер әлемде бәрі жақсы болып, теңгеге ешқандай қауіп төнбесе, 2028 жылға қарай инфляцияны 5%-ға дейін төмендетуіміз керек. Соған сәйкес базалық мөлшерлеме де бір таңбалы көрсеткішке – шамамен 10%-ға және одан төмен деңгейге түсуі мүмкін", – деді Андрей Чеботарев.
Мұндай жағдайда резидент еместердің бір бөлігі Қазақстанның бағалы қағаздарынан шығуы мүмкін. Олармен бірге қазіргі теңгеге деген сұраныстың бір бөлігі де жоғалады.
450 теңге екі бағыттағы шек емес
Чеботаревтің бағалауынша, қазіргі шетелдік капитал ағыны болмаған жағдайда теңгенің тепе-теңдік бағамы әлдеқайда жоғары болар еді.
"Егер мөлшерлеменің төмендеуіне байланысты инвесторлар кетіп қалса, доллардың құны төмендейді. Әрине, ол кезде доллар 540 теңге болмайды, бірақ тепе-теңдік деңгейі шамамен 500-510 теңге болуы мүмкін", – деп есептейді қаржыгер.
Сонымен бірге мұнай бағасының жоғары болуы бұл деңгейді одан әрі төмендетуі мүмкін. Сондықтан бағамның 500-510 теңгеге қайта оралуы жақын арада орын ала қоймайды, деп атап өтті маман.
Долларды қазіргі бағамнан әлдеқайда қымбат кезде сатып алғандар үшін бағамның нақты қашан өзгеретінін болжауға тырысу қателіктің өзінен де қымбатқа түсуі мүмкін.
Доллары барларға не істеу керек?
Андрей Чеботарев бұрын долларды 500, 520 немесе 530 теңгеден сатып алған адамдарды ұзақ мерзімді инвесторлар деп санайды.
"Валютаны сатудың еш мәні жоқ. Экономиканың құрылымын ескерсек, теңге ерте ме, кеш пе өзінің тепе-теңдік деңгейіне міндетті түрде оралады. Бірақ оның қашан болатыны – басқа мәселе", – деді ол.
Қаржыгер мысал ретінде 2022 жылғы наурызды келтірді. Сол кезде дүрбелеңге байланысты көптеген қазақстандық долларды 550, 560, тіпті 580 теңгеден сатып алып, бағам одан әрі өседі деп күтті. Алайда доллар бағамы 580 теңгеге қайта көтерілген жоқ. Келесі елеулі рекорд тек екі жыл тоғыз айдан кейін жаңарды.
"Егер сіз трейдер болмасаңыз және арнайы білім алмаған болсаңыз, кәсіби біліміңізсіз ұлттық валютаға қарсы бәс тігуге кеңес бермеймін", – деді сарапшы.
Қазіргі уақытта теңгені қолдайтын бірнеше фактор бар: жергілікті активтердің жоғары табыстылығы, резидент еместердің сұранысы, валютаның сатылуы және мұнайдың қымбат болуы.
Сондықтан әзірге алаңдап, бағамның ары қарайғы қозғалысын болжауға тырысудың қажеті жоқ, деп қорытындылады қаржыгер.
Бұған дейін қазақстандықтардың қанша ақша жинайтыны және жинақтарын қайда сақтайтыны туралы жазған болатынбыз.