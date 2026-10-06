Салық органдарын цифрландыру бюджетке қосымша 410 млрд теңге түсірді
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Қаржы министрі Мәди Тәкиев 2026 жылғы 6 қазанда Үкімет отырысында Мемлекеттік кірістер комитетін (МКК) фискалдық деректер фабрикасына айналдыру жоспарлары туралы айтты, деп хабарлайды Zakon.kz.
Мәди Тәкиев Қаржы министрлігі мемлекеттік қаржыны бірыңғай цифрлық контурға кезең-кезеңімен көшіріп жатқанын атап өтті.
"Біздің міндетіміз – жекелеген процестерді жай ғана автоматтандыру емес, мемлекеттік қаржыны басқарудың бірыңғай жүйесін құру. Онда әрбір шешім деректер негізінде қабылданып, әр теңге жоспарлаудан бастап нақты жұмсалуына дейін ашық әрі бақылауда болады", – деді ол.
Оның айтуынша, 2029 жылға дейін бұл тәсіл мемлекет, бизнес және азаматтар үшін барлық негізгі бағыттарға енгізіледі.
"Бұл трансформацияның негізгі элементі – МКК-ні фискалдық деректер фабрикасына айналдыру. Бүгінде салық жүйесі мүлде басқа ауқымда жұмыс істейді: 3,9 млрд операция жасалды, 1,8 млрд шот-фактура рәсімделді, тәуекелдерді басқару жүйесі 17,7 млрд құжатты өңдеді. Smart Data Finance арқылы 99 мың хабарлама жіберіліп, 2,9 млн транзиттік декларация рәсімделді. Бірақ ең бастысы – цифрландыру нақты қаржылық нәтиже беріп отыр. Цифрландыру есебінен бюджетке қосымша 410 млрд теңге түсті. Яғни деректер жай ғана бақылау құралы емес, бюджет кірісін арттыру көзіне айналып отыр", – деп түйіндеді министр.
Бұған дейін Қаржы вице-министрі Асет Тұрысов қазақстандықтардың шығыны табысына сәйкес келмесе не болатындығын айтып өткен еді.
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