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Қаржы

Салық органдарын цифрландыру бюджетке қосымша 410 млрд теңге түсірді

Экономика, предпринимательство, бизнес, инвестиционные контракты, рост экономики, экономический рост, накопление, накопления, сбережение, сбережения, деньги, финансы, инвестирование, инвестиции, капитал, отложения, сурет - Zakon.kz жаңалық 06.10.2026 15:23 Фото: pixabay
Қаржы министрі Мәди Тәкиев 2026 жылғы 6 қазанда Үкімет отырысында Мемлекеттік кірістер комитетін (МКК) фискалдық деректер фабрикасына айналдыру жоспарлары туралы айтты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Мәди Тәкиев Қаржы министрлігі мемлекеттік қаржыны бірыңғай цифрлық контурға кезең-кезеңімен көшіріп жатқанын атап өтті.

"Біздің міндетіміз – жекелеген процестерді жай ғана автоматтандыру емес, мемлекеттік қаржыны басқарудың бірыңғай жүйесін құру. Онда әрбір шешім деректер негізінде қабылданып, әр теңге жоспарлаудан бастап нақты жұмсалуына дейін ашық әрі бақылауда болады", – деді ол.

Оның айтуынша, 2029 жылға дейін бұл тәсіл мемлекет, бизнес және азаматтар үшін барлық негізгі бағыттарға енгізіледі.

"Бұл трансформацияның негізгі элементі – МКК-ні фискалдық деректер фабрикасына айналдыру. Бүгінде салық жүйесі мүлде басқа ауқымда жұмыс істейді: 3,9 млрд операция жасалды, 1,8 млрд шот-фактура рәсімделді, тәуекелдерді басқару жүйесі 17,7 млрд құжатты өңдеді. Smart Data Finance арқылы 99 мың хабарлама жіберіліп, 2,9 млн транзиттік декларация рәсімделді. Бірақ ең бастысы – цифрландыру нақты қаржылық нәтиже беріп отыр. Цифрландыру есебінен бюджетке қосымша 410 млрд теңге түсті. Яғни деректер жай ғана бақылау құралы емес, бюджет кірісін арттыру көзіне айналып отыр", – деп түйіндеді министр.

Бұған дейін Қаржы вице-министрі Асет Тұрысов қазақстандықтардың шығыны табысына сәйкес келмесе не болатындығын айтып өткен еді.

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Сурет Гүлай Ашекова
Гүлай Ашекова
Журналист
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