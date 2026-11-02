#Президент Жолдауы – 2026
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Құрылтай
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+8°
$
453.87
508.33
5.65
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Президент Жолдауы – 2026
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Құрылтай
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+8°
$
453.87
508.33
5.65
Қаржы

Теңге 3%-ға әлсіреді: Ұлттық банк валюта нарығындағы жағдайға қатысты мәлімдеме жасады

Доллар, доллары, тенге, обмен валют, обменник, обменники, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, сурет - Zakon.kz жаңалық 02.11.2026 16:56 Фото: Zakon.kz
Қазақстан Ұлттық банкінің баспасөз қызметі 2026 жылғы 2 қарашада еліміздің валюта нарығына қатысты ай сайынғы ақпаратты жариялады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ресми мәліметке сәйкес, қазан айының қорытындысы бойынша теңге бағамы 3%-ға әлсіреп, бір доллар үшін 453,77 теңгені құрады. Қазақстан қор биржасындағы (KASE) сауда-саттықтың орташа күндік көлемі бір айда 474 миллион доллардан 397 миллион долларға дейін төмендеді. Жалпы сауда көлемі 8,4 миллиард доллар болды.

"Қысқа мерзімді перспективада теңге бағамының динамикасы нарыққа қатысушылардың күтулеріне, тоқсандық салық төлемдеріне, әлемдік нарықтардағы жағдайға және геосаяси ахуалдың өзгеруіне байланысты болады. Ұлттық банк теңгерімсіздіктің жиналуына жол бермейтін әрі алтын-валюта резервтерінің сақталуын қамтамасыз ететін икемді валюта бағамы режимін ұстануды жалғастырады", – делінген Ұлттық банк баспасөз қызметінің хабарламасында.

Ақша-кредит реттеушісінің мәліметінше, алтын сатып алу операцияларын айналық өтеу аясында қазан айында шамамен 302 миллиард теңге өтімділік нарықтан шығарылған.

Қараша айында осы мақсатта 302 миллиард теңгеге балама валюта сату жоспарланып отыр.

Сондай-ақ Қазақстан үкіметінің өтінімдері аясында қаржыландыруды қамтамасыз ету қажеттілігіне байланысты Ұлттық банк Ұлттық қордан 910 миллион доллар сатып алғаны хабарланды.

Бұл қаражат көлемі Ұлттық қор операцияларын айналық өтеу аясында ішкі валюта нарығында сатылады. Операциялар нарық конъюнктурасын ескере отырып жүргізіледі. Бұл айырбас бағамының іргелі факторларға сай болуына ықпал етіп, теңгенің күрт алыпсатарлық ауытқуларына жол бермеуге бағытталған.

Сонымен қатар Ұлттық банк баспасөз қызметі Ұлттық қор қаражатына қатысты операцияларды жүргізу және айналық өтеу тетігін іске асыру кезінде нарықтық бейтараптық қағидаты сақталатынын мәлімдеді.

Қазан айында Ұлттық банк валюта интервенцияларын жүргізген жоқ.

Бұдан бөлек, Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының (БЖЗҚ) зейнетақы активтеріндегі валюталық үлесті сақтау мақсатында Ұлттық банк инвестициялық басқарушы ретінде биржалық сауда-саттықта шетел валютасын сатып алды. Оның жалпы көлемі 568 миллион долларды немесе сауда-саттықтың жалпы көлемінің шамамен 7%-ын құрады.

Алдағы шешімдер зейнетақы активтерін инвестициялық басқару аясында нарықтағы жағдайды ескере отырып қабылданады.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Гүлай Ашекова
Гүлай Ашекова
Журналист
Оқи отырыңыз
Детская площадка, детские площадки, двор, игровая площадка, игровые площадки, зима, снег, снегопад
17:10, Бүгін
Қазақстанда 3 қарашада жаңбыр, қалың қар жауып, үсік жүреді
Фунт стерлингов, фунты стерлингов, тенге, обмен валют, обменник, обменники, курс фунта стерлингов, курс фунта стерлингов к тенге
17:38, 01 маусым 2026
Теңге долларға шаққанда 5,1% әлсіреді: Ұлттық банк мамыр айының қорытындысын жариялады
Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара
16:36, 02 қыркүйек 2026
Теңге нығайды, әрі қарай не болады: Ұлттық банк қыркүйекке арналған жоспарын жариялады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Фото: Akorda.kz
18:36, Бүгін
Зарплата каждого третьего тренера в Казахстане выросла на 30% с начала года
Фото: ФК &quot;Зенит&quot;
18:17, Бүгін
В агентстве Алипа отреагировали на информацию об интересе "Галатасарая" к защитнику
Чемпионат мира по тяжёлой атлетике
17:57, Бүгін
Казахстан не сумел добиться первого успеха на чемпионате мира по тяжёлой атлетике в Китае
Сборная Казахстана объявила состав на матч против Беларуси
17:46, Бүгін
Сборная Казахстана объявила состав на матч против Беларуси
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: