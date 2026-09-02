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Қаржы

Теңге нығайды, әрі қарай не болады: Ұлттық банк қыркүйекке арналған жоспарын жариялады

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, сурет - Zakon.kz жаңалық 02.09.2026 16:36 Фото: Zakon.kz
2026 жылғы 1 қыркүйекте Қазақстан Ұлттық банкінің баспасөз қызметі елдегі валюта нарығына қатысты ай сайынғы ақпаратты ұсынды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Мәліметке сәйкес, тамыз қорытындысы бойынша теңге бағамы 2,6%-ға нығайып, бір доллар үшін 461,57 теңгені құрады. Бір ай ішінде Қазақстан қор биржасындағы сауда-саттықтың орташа тәуліктік көлемі 389 миллион доллардан 415 миллион долларға дейін өсті. Сауда-саттықтың жалпы көлемі 8,7 миллиард доллар болды.

"Қысқа мерзімді перспективада теңге динамикасы нарық қатысушыларының болжамдарына, тоқсандық салық төлемдеріне, әлемдік нарықтағы жағдайға және геосаяси ахуалдың өзгеруіне байланысты болады. Ұлттық банк теңгерімсіздіктердің жинақталуына жол бермейтін және алтын-валюта резервтерінің сақталуын қамтамасыз ететін бағамды қалыптастырудың икемді режимін ұстануды жалғастырады", – деп мәлімдеді Ұлттық банк баспасөз қызметі.

Ұлттық банктің мәліметінше, тамызда Ұлттық қор қаражаты есебінен биржа нарығында 200 миллион доллар көлемінде валюта сатылған. Ұлттық қордан жасалған сатылымдардың үлесі сауда-саттықтың жалпы көлемінің 2,3%-ын немесе күніне шамамен 9,5 миллион долларды құрады.

Қыркүйекте Ұлттық банк Ұлттық қордың биржа нарығында 200-300 миллион доллар көлемінде валюта сатуды жоспарлап отыр.

Сонымен қатар қыркүйек айынан бастап Ұлттық банк ішкі валюта нарығында Ұлттық қор операцияларын айна-қатесіз көрсету тетігін іске қосады.

Осы механизм аясында бұрын сатып алынған шетел валютасын қыркүйекте 200-300 миллион доллар көлемінде сату жоспарланған.

Ұлттық банк мәліметінше, тамызда алтын сатып алуды айна-қатесіз көрсету операциялары аясында шамамен 374 миллиард теңге өтімділіктен шығарылған.

Қыркүйек айында осы мақсатта 374 миллиард теңгеге баламалы валюта сатылады деп күтілуде.

Ақша-несие реттеушісінің баспасөз қызметі Ұлттық қор қаражатына қатысты операциялар жүргізу кезінде, сондай-ақ Ұлттық банктің айна-қатесіз көрсету тетігін іске асыру барысында "нарықтық бейтараптық қағидаты сақталатынын" атап өтті.

Сондай-ақ тамыз айында Ұлттық банк тарапынан валюталық интервенциялар жүргізілмегені хабарланды.

"БЖЗҚ зейнетақы активтерінің валюталық үлесін сақтау мақсатында Ұлттық банк тамызда биржалық сауда-саттық барысында шетел валютасын сатып алды. Оның жалпы көлемі 721 миллион долларды немесе сауда-саттықтың жалпы көлемінің шамамен 8,3%-ын құрады. Бұдан кейінгі шешімдер зейнетақы активтерін инвестициялық басқару аясында нарықтағы жағдайды ескере отырып қабылданады", – деп хабарлады Ұлттық банк баспасөз қызметі.

Қазақстанның 2026 жылғы тамыздағы валюта нарығындағы жағдайы туралы толығырақ ақпаратты осыжерден білуге болады.

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Гүлай Ашекова
Журналист
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