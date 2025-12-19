#Халық заңгері
Кеңестер

Жаңа жыл түні рұқсат етілетін ішімдік мөлшері белгілі болды

19.12.2025 16:54
Ресейлік психиатр-дәрігер, нарколог, Тәуелсіз наркологтар гильдиясының президенті Руслан Исаев жаңа жыл түні ағзаға зияны барынша аз ішімдік мөлшерін айтып берді, деп хабарлайды Zakon.kz.

2025 жылғы 19 желтоқсанда aif.ru сайтына берген сұхбатында маман медицина тұрғысынан алкогольдің қауіпсіз дозасы мүлде жоқ екенін атап өтті. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы (ДДҰ) мен жетекші кәсіби қауымдастықтардың ұстанымы бойынша, этанолдың кез келген мөлшері ағзаға уытты әсер етеді.

Соған қарамастан, тәжірибелік наркологияда "шартты түрде төмен қауіп тудыратын доза" деген ұғым қолданылады. Бұл – дені сау ересек адамда жедел улану мен ауыр салдарға әкелу ықтималдығы ең төмен болатын мөлшер.

  • Ер адамдар үшін – тәулігіне 20-30 грамм таза этанолдан аспауы керек
  • Әйелдер үшін – 10-20 грамм таза этанол

Маманның айтуынша, мұндай айырмашылық физиологиялық ерекшеліктерге байланысты: әйелдерде этанолды ыдырататын ферменттердің белсенділігі төмен әрі алкогольдің уытты әсеріне сезімталдық жоғары.

Егер бұл мөлшерді ішімдік түріне шақсақ, шамамен:

Ерлер үшін:

  • 200-250 мл құрғақ шарап
  • немесе 500 мл сыра
  • немесе 50 мл күшті ішімдік

Әйелдер үшін:

  • 100-150 мл құрғақ шарап
  • немесе 330 мл сыра
  • немесе 25-30 мл күшті ішімдік

Руслан Исаев алкогольді аш қарынға ішпеуге, оны сумен алмастырып отыруға және ішімдіксіз үзілістер жасауға кеңес берді. Бұл жаңа жылдық дастарқан кезіндегі жағымсыз салдардың алдын алуға көмектеседі.

Сондай-ақ дәрігер әртүрлі алкоголь түрлерін араластыруға болмайтынын қатаң ескертті.

Маманның айтуынша, алкоголь созылмалы аурулары бар, психикалық дертке шалдыққан, тәуелділігі бар адамдарға, сондай-ақ психотроптық дәрілер, антидепрессанттар, ұйықтататын немесе ауырсынуды басатын препараттар қабылдап жүргендерге қатаң түрде тыйым салынады.

Жаңалық сипаттағы материалдарды дәрігердің тағайындауындағы рецептіге теңестіруге болмайды. Шешім қабылдамас бұрын алдымен маманмен кеңескеніңіз жөн.

Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
