Мемлекеттік қызметкерлердің кәсіпкерлікпен айналысуға рұқсат етілмейді
Парламент Сенаты баспасөз қызметінің жетекшісі Данияр Рамазанов 2025 жылғы 20 желтоқсанда кәсіпкерлік қызметпен айналысуға тыйымды белгілі бір санаттағы адамдардан алып тастайтын жаңа заңның нормаларына түсінік берді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Рамазановтың айтуынша, Сенат отырысынан кейін бірқатар БАҚ-та мемлекеттік қызметшілерге енді бизнес жүргізуге рұқсат етілді деген мазмұнда жаңалықтар жарияланған.
"Бұл ақпарат шындыққа жанаспайды және нақты жағдайға сәйкес келмейді. Заңда әңгіме "мемлекеттік функцияларды орындауға уәкілетті адамдарға теңестірілген тұлғалар" туралы болып отыр", - деп түсіндірді ол.
Оларға мыналар жатады:
- мемлекеттік орган болып есептелмейтін мемлекеттік мекемелер мен мемлекеттік кәсіпорындардың (оның ішінде мектептер мен ауруханалардың) басшылары;
- "Азаматтарға арналған үкімет" мемлекеттік корпорациясының қызметкерлері;
- автомобиль жолдарында техникалық және авторлық қадағалауды жүзеге асыратын тұлғалар.
"Айта кету керек, бұл санаттағы адамдар үшін де заңда кәсіпкерлікпен және өзге де ақылы қызметпен айналысуға болмайтын жағдайлар нақты белгіленген", - деді Данияр Рамазанов.
Атап айтқанда:
- егер мұндай қызмет лауазымдық міндеттерді орындауға кедергі келтірсе;
- қызметтік мүлікті пайдалануға алып келсе;
- мүдделер қақтығысын тудырса.
Аталған заң "Қазақстан Республикасы Конституциялық Сотының шешімдерін орындау және мемлекетке заңсыз иемденілген активтерді қайтару мәселелері бойынша Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" деп аталады.
"Осылайша, мемлекеттік қызметкерлерге кәсіпкерлікпен айналысуға тыйым алынып тасталды деген әңгіме мүлдем жоқ. Демек, бұл шектеулер бұрынғыдай күшінде қала береді. Сонымен қатар кәсіпкерлік қызметпен айналысуға тыйым ұлттық холдингтер, ұлттық компаниялар, ұлттық және өңірлік даму институттары басшыларына және олардың еншілес ұйымдарына да қолданыла береді", - деп түйіндеді Рамазанов.
