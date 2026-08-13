#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+36°
$
465.19
536.55
5.61
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+36°
$
465.19
536.55
5.61
Кеңестер

ЖИ алмастыра алмайтын бес маңызды дағды аталды

ИИ, сурет - Zakon.kz жаңалық 13.08.2026 15:42 Сурет: pixabay
Forbes журналы жасанды интеллект қарқынды дамып жатқан заманда бұрынғыдан да жоғары бағалана бастаған бес дағдыны атады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Forbes оқырмандарының пікірінше, бұл — адам бойындағы қасиеттердің еңбек нарығында ешқашан маңызын жоғалтпайтыны алғаш рет ашық айтылып отырған мысалдардың бірі.

Сарапшылар бұл құбылысты "адамдардың артықшылығы" деп атады.

Бірінші маңызды дағды — пайымдау қабілеті.

Мысалы, ЖИ бір мәселені шешудің 20 нұсқасын ұсына алады. Бірақ солардың қайсысы нақты жағдайға сәйкес келетінін адам өзі түсінуі керек. 2026 жылы сұранысқа ие маман ретінде ЖИ-ден жауапты тез алатын емес, алған жауапты тиімді қолдана алған маман озық тұрады.

Екінші дағды — қарым-қатынас жасау қабілеті.

Бүгінде адамдарға түсіндіру, келіссөз жүргізу, өз пікірін жеткізу және жағымсыз жаңалықтарды дұрыс хабарлау – ең бағалы дағдылардың біріне айналып отыр.

"Өз кәсібіңізде өскіңіз келсе, осы дағдыңызды дамытыңыз", — деп кеңес береді сарапшылар.

Үшінші дағды — қызығушылық.

Енді кез келген компанияда дұрыс сұрақ қоя білетін және сол сұрақтарға жауап іздеуге ұмтылатын адамдар жоғары бағаланады.

Төртінші — сыни ойлау қабілеті.

ЖИ қателесуі мүмкін, сондықтан оның жауабын дер кезінде тоқтатып, "Тоқтаңыз, мұнда бір нәрсе дұрыс емес сияқты" деп сұрақ қоя білу маңызды.

"Барлығы ЖИ-ге сеніп, ақпаратты тексермей қабылдап жатқанда, ойлану керек. Ол үшін адамдар ақша төлеуге дайын", — делінген Forbes жарияланымында.

Бесінші дағды — адамдармен қарым-қатынас орната білу. Forbes бұл жерде адамгершілік қасиеттерді алға тартады.

"Жанжалдарды шеше білу және ұжымдағы адамдардың ынтасы төмендеп бара жатқанын байқай білу қажет. Бұл дағдыны дамытсаңыз, жақсы маман ретінде танылып қана қоймай, өзгелерден ерекшелене аласыз", — деп есептейді мамандар.

Осылайша, жасанды интеллект көптеген міндеттерді арзанырақ әрі жылдамырақ орындауға мүмкіндік бергенімен, адамның пайымдау қабілетінің құнын керісінше арттырып отыр.

"Ең басты құндылық — адамның бойындағы дағдылар", — деп атап өтті жариялым авторлары.
Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Гүлай Ашекова
Оқи отырыңыз
Жаяу жүргіншілер жолағы, Алматы, автобус, жол апаты, қайғылы оқиға
17:12, Бүгін
Алматыда автобус әйел адамды қағып, мерт етті
Президент ІТ мамандарын даярлауды күшейту маңызды екенін айтты
12:54, 10 сәуір 2025
Президент ІТ мамандарын даярлауды күшейту маңызды екенін айтты
Студенты, университеты, вузы, абитуриенты, выпускники, поступление, образование, высшее учебное заведение, высшие учебные заведения, институты
12:43, 03 тамыз 2026
Жасанды интеллект дәуірінде жоғары білім қажет пе – Бағдат Мусиннің пікірі
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Умар Саламов
17:49, Бүгін
Кыргызский боксёр Саламов уверен в победе над Али Балоевым за титул чемпиона Европы
&quot;Алтай&quot; может получить три очка в КПЛ из-за якобы нарушения у &quot;Кызылжара&quot;
17:38, Бүгін
"Алтай" может получить три очка в КПЛ из-за возможного нарушения у "Кызылжара"
Ислам Чесноков
17:29, Бүгін
Ислам Чесноков перешёл в "Крылья Советов": Тотальный футбол
София Шешукова
17:17, Бүгін
Казахстанская тяжелоатлетка София Шешукова выиграла медаль на дебютном чемпионате Азии
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: