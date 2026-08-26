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Көз астына филлер салдырудың күтпеген қаупі айтылды

көз астына филлер , сурет - Zakon.kz жаңалық 26.08.2026 13:16 Сурет: magnific.com
Косметолог-дерматолог Патимат Раджабова көз астына гиалурон қышқылы негізіндегі филлерлер енгізу көзқарасты сергек етіп көрсетуі мүмкін екенін, алайда бұл процедура кез келген адамға жарамайтынын айтты, деп хабарлайды Zakon.kz.

"Газета.Ru" басылымына берген сұхбатында маман пациентті дұрыс таңдамаған жағдайда процедура кері әсер беріп, ісікті күшейтуі, көз астында "қапшықтардың" пайда болуына және препараттың тері астынан байқалып тұратын Тиндал эффектісіне әкелуі мүмкін екенін түсіндірді.

Дәрігердің айтуынша, филлер тін көлемінің айқын жетіспеушілігі кезінде тиімді болуы мүмкін. Мұндай жағдайда препараттың аз мөлшері төменгі қабақ пен ұрт арасындағы ауысуды тегістеуге көмектеседі.

Алайда қара шеңберлер терінің жұқалығынан және қан тамырларының теріге жақын орналасуынан пайда болса, қосымша көлем енгізу мәселенің себебін жоймайды. Пигментация мен ұсақ әжімдер кезінде де басқа тәсіл қажет.

Раджабованың айтуынша, ісінуге бейім адамдар процедура кезінде ерекше сақ болғаны жөн. Егер адамның беті мен көз асты аймағы жиі ісінетін болса, маман алдымен процедураның қаншалықты қажет екенін бағалауы тиіс.

Косметолог сондай-ақ айқын мұрын-жас жүлгесі бұл аймақтағы тін көлемінің жетіспеушілігімен әрдайым байланысты емес екенін атап өтті. Кейде оның себебі беттің ортаңғы бөлігіндегі өзгерістер болуы мүмкін. Сондықтан процедура алдында бет әлпетін кешенді түрде бағалап, мәселенің нақты себебін анықтау маңызды.

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Гүлай Ашекова
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