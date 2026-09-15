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Жылу қосылғанша үлгеріңіз: радиаторды тазалаудың тиімді тәсілдері

Радиаторларды қысқа қалай дайындауға болады: батареяларды өз қолыңызбен тазалау, сурет - Zakon.kz жаңалық 15.09.2026 15:20 Сурет: pexels
Жылыту маусымының басталуына аз уақыт қалды. Демек, батареяларды ретке келтіретін кез келді. Шаң, жүн және қоқыс жылдар бойы секциялардың арасына жиналып, жылу қосылғанда бөлме ішіне таралуы мүмкін. Радиаторды қалай тез тазалап, оның жабынын бүлдірмеуге болады – Zakon.kz материалында.

Шаңсорғыш пен дымқыл шүберек

Батареяның сыртқы бетін тазалаудың ең оңай жолы – жіңішке саптамасы бар шаңсорғышты пайдалану. Радиатордың үстіңгі бөлігіне, бүйірлеріне және секцияларының арасына ерекше назар аударған жөн. Әдетте дәл осы жерлерде шаң көп жиналады.

Одан кейін радиаторды сәл дымқыл шүберекпен сүртуге болады. Егер бетінде майлы қабат немесе ескі кір болса, аз мөлшердегі жуғыш зат қосылған кәдімгі су ерітіндісі жарайды.

Ең бастысы – батареяға көп мөлшерде су құймау. Артық ылғал қосылыстарға және жылыту жүйесінің басқа элементтеріне өтіп кетуі мүмкін.

Секциялардың арасын тазалау қиынырақ, әсіресе батарея қабырғаға тым жақын орнатылса. Мұндай жағдайда радиаторларға арналған ұзын щетка немесе шаңсорғыштың жіңішке саптамасы көмектеседі.

Үй жағдайында қолдануға болатын тағы бір қарапайым әдіс бар. Батареяның астына дымқыл шүберек төсеуге немесе таяз ыдыс қоюға болады. Содан кейін секциялардың арасын феннің салқын ауасымен абайлап үрлеңіз. Шаң төмен түседі, кейін оны жинап алуға болады.

Фенді міндетті түрде салқын режимде пайдалану керек. Ыстық ауамен үрлеудің қажеті жоқ. Егер батарея қатты ластанған болса, процедураны бірнеше рет қайталауға болады.

Төменгі бөлігін, сондай-ақ қабырға мен еденге жақын жерлерді мұқият тазалаған жөн.

Не істеуге болмайды

Радиаторды бұрап шешуге, бөлшектеуге немесе жылыту жүйесін өз бетіңізше шаюға болмайды. Маусымдық тазалау үшін қолжетімді беттер мен секциялардың арасындағы кеңістікті шаң мен кірден тазалау жеткілікті.

Жылыту жүйесіне өз бетіңізше араласу су ағуына және басқа да ақауларға әкелуі мүмкін. Сондықтан күрделі жұмыстарды мамандарға тапсырған дұрыс.

Сондай-ақ агрессивті химиялық заттарды, қатты щеткаларды және абразивті ұнтақтарды қолданбаңыз. Олар радиатордың қорғаныш қабатын бүлдіруі мүмкін. Соның салдарынан металл коррозияға бейім болып, тот басуы ықтимал.

Тазалау үшін жұмсақ губка, мата немесе жұмсақ қылшықты щетка қолданған дұрыс.

Егер радиатордан су аға бастаса, көзге көрінетін зақымдары болса, жылыту қосылғаннан кейін де суымаса немесе әдеттен тыс дыбыстар шығарса, жай ғана тазалау мәселені шешпейді. Мұндай жағдайда маманға жүгінген жөн және ақауды өз бетіңізше жөндеуге тырыспаңыз.

Неліктен мұны жылыту қосылғанға дейін жасаған дұрыс?

Жылу берілгеннен кейін тазалау әлдеқайда қолайсыз болады. Ыстық батареяны дұрыстап сүртіп, мұқият тазалау қиын, ал тазалау кезінде көтерілген шаң бөлме ішінде тезірек таралады.

Сонымен қатар таза радиатор жылуды тиімдірек таратады. Оның беті мен бөлме ауасының арасында жиналған шаң мен кір жылудың таралуына көмектеспейді.

Сондықтан жылыту маусымы басталмас бұрын батареяларға аз ғана уақыт бөліп, оларды шаңсорғышпен тазалап, секциялардың арасын ретке келтіріп, бетін сүртіп қойған жеткілікті. Осыдан кейін жылудың қосылуын – батареяларда жиналған артық шаңсыз күтсеңіз болады.

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Гүлай Ашекова
Журналист
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