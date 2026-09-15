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Қазақстанда жаңа автокөлікті тіркеу үшін қандай құжаттар қажет және ол қанша тұрады

Қазақстанда жаңа автокөлікті тіркеу үшін қандай құжаттар қажет және ол қанша тұрады, сурет - Zakon.kz жаңалық 15.09.2026 15:54 Сурет: pexels
"Азаматтарға арналған үкімет" мемлекеттік корпорациясы" КЕАҚ баспасөз қызметі бүгін, 2026 жылғы 15 қыркүйекте, Қазақстан аумағындағы ресми дилерлерден сатып алынған көлік құралдарын алғаш рет тіркеудің негізгі кезеңдерін түсіндірді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Егер Қазақстандағы ресми дилерден жаңа автокөлік сатып алсаңыз, оны арнайы ХҚКО-да немесе электрондық үкімет порталы арқылы онлайн тіркеуге болады.

"Автосалоннан көлікке қатысты құжаттардың толық топтамасын алыңыз. Арнайы ХҚКО-ға барып, автокөлікті тіркеу үшін құжаттарды операторға тапсырыңыз", – деп түсіндірді мамандар.

Тіркеу үшін қанша төлеу қажет?

Автокөлікті тіркеу кезінде мына төлемдер жасалады:

  • көлік құралын тіркеу туралы куәлік – 1,25 АЕК;
  • мемлекеттік тіркеу нөмірлік белгісі – 2,8 АЕК;
  • тіркеу алымы – 0,25 АЕК.

Құжаттар тапсырылғаннан кейін көлік туралы мәліметтер мемлекеттік ақпараттық жүйелер арқылы тексеріледі.

Тексеру мен тіркеу рәсімі аяқталған соң автокөлік иесіне:

  • мемлекеттік тіркеу нөмірлік белгісі;
  • көлік құралын тіркеу туралы куәлік беріледі.
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Гүлай Ашекова
Журналист
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