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Күздің ең пайдалы өнімі: мамандар асқабақты не үшін жеу керегін түсіндірді

Күздің ең пайдалы өнімі: мамандар асқабақты не үшін жеу керегін түсіндірді , сурет - Zakon.kz жаңалық 22.09.2026 14:22 Сурет: pexels
Көпшілік асқабақты күздің суперфуды деп атайды. Бұл – қолжетімді, маусымдық әрі калориясы төмен, пайдалы қасиеті мол өнім. Бұл туралы Zakon.kz талдайды.

"Газета.Ru"мәліметінше, асқабақтың құрамында калий, С дәрумені және басқа да микроэлементтер бар. Сонымен қатар ол адамды жақсы тойдырып, тағамның калориясын айтарлықтай арттырмай-ақ, рациондағы көкөніс мөлшерін көбейтуге мүмкіндік береді.

100 грамм шикі асқабақтың құрамында небәрі 22 килокалория бар. Асқабақтың ерекше сарғылт түсі каротиноидтарға, ең алдымен, бета-каротинге байланысты. Ол адам ағзасында А дәруменіне айналуы мүмкін. А дәрумені көру қабілетінің, тері мен иммундық жүйенің қалыпты жұмыс істеуі үшін қажет, – деді техника ғылымдарының кандидаты Дмитрий Быстров.

Асқабақтың дәнін де тастамаған жөн. Оның құрамында өсімдік ақуызы, май қышқылдары, магний мен мырыш бар.

Асқабақтың тағы бір ерекшелігі – оны пайдалы қасиеттерін айтарлықтай жоғалтпай, пісіруге, бұқтыруға, буға дайындауға, сондай-ақ сорпа мен ботқаға қосуға болады. Каротиноидтар қалыпты термиялық өңдеуге жеткілікті төзімді.

Бұған дейін дәрігерлер танымал сусындардың – шай, кофе, матча және каркаденің адам ағзасына қалай әсер ететінін айтып берген еді.

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Сурет Гүлай Ашекова
Гүлай Ашекова
Журналист
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