Мәжіліс инвестициялық тартымдылықты арттыру үшін пайдалы қазбалар туралы заң жобасын мақұлдады
Қорытындыда заң жобасының басты мақсаты – индустрия секторындағы инвестициялық тартымдылықты арттыру екені айтылған.
Заң жобасында келесі жаңалықтар қарастырылған:
- Пайдалы қазбаларды пайдаланудың бірыңғай ақпараттық жүйесі ретінде Бірыңғай портал енгізіледі;
- Қатты пайдалы қазбаларды барлау лицензиясын беруден бас тарту негіздері кеңейтіледі: аукцион жеңімпазы болып танылған, бірақ бес жыл бойы бонустарды төлемеген тұлғаға немесе оны бақылаған ұйымға лицензия берілмейді;
Сонымен қатар, заң жобасы уәкілетті органға бағынатын ұйымға қатты пайдалы қазбалар саласындағы геологиялық ақпаратты жинау, сақтау, өңдеу және қолжетімділігін қамтамасыз ету құзыретін береді.
Құжатта сонымен бірге жаңа бос блокқа лицензия беру тәртібі, барлау кезеңінде пайдалы қазбаларды алу тәртібі, өндірістік категориядағы қатты пайдалы қазбалар қоры бар аумақтарға аукцион өткізу тәртібі (жалпы таралған пайдалы қазбалар мен уран қоспағанда), сондай-ақ өнеркәсіптік-инновациялық жобалар бойынша пайдалы қазбаларды пайдалану құқығын беру тәртібі көрсетілген.
