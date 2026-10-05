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40 жастан кейін жаттығу залында ұзақ жаттығудың қажеті жоқ - мамандар балама тәсілдер ұсынды

дене шынықтыру, жаттығу, сурет - Zakon.kz жаңалық 05.10.2026 13:34 Сурет: pexels
Америкалық фитнес жаттықтырушы 40 жастан асқан адамдарға бұлшықет массасын, күш пен қимыл-қозғалыс қабілетін сақтау үшін жаттығу залында ұзақ уақыт жаттығудың қажеті жоқ екенін айтты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Fox News мәліметінше, 63 жастағы Дайкелер 28 жылдан бері BODi фитнес брендіне жетекшілік етіп келеді. Ол бұлшықет топтарын кезекпен жаттықтыруға кеңес береді: мысалы, бір күні кеуде бұлшықеттерін, келесі күні дененің жоғарғы бөлігін, одан кейін аяқ пен бөксе бұлшықеттерін жаттықтыруға болады.

"Күніне 10 минут жаттығу жасап, бұлшықетті өсіріп, сақтай аласыз", – деді маман.

Сонымен қатар ол күш жаттығуларын кардио және икемділікті арттыратын жаттығулармен үйлестіруді ұсынады. Дайкелердің айтуынша, жас ұлғайған сайын жаттығудың негізгі мақсаты сыртқы келбет емес, күш-қуатты, қозғалыс белсенділігін және өз бетінше өмір сүру қабілетін сақтау болуы керек.

Салмақты айтарлықтай азайту үшін маман күнделікті белсенділік ұзақтығын 20-30 минутқа дейін арттыруға кеңес береді.

Ақпараттық сипаттағы бұл материалды дәрігердің тағайындауымен теңестіруге болмайды. Қандай да бір шешім қабылдамас бұрын маманмен кеңесіңіз.

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Сурет Гүлай Ашекова
Гүлай Ашекова
Журналист
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