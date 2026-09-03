#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+17°
$
455.4
526.99
5.25
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+17°
$
455.4
526.99
5.25
Кеңестер

65 жастан кейін ақыл-ойды сергек ұстау: ғалымдар маңызды шарттарды атады

65 жастан кейін ақыл-ойды сергек ұстау, сурет - Zakon.kz жаңалық 03.09.2026 16:23 Сурет: pixabay
Білім алу, интеллектуалдық еңбекпен айналысу, белсенді өмір салтын ұстану және эмоциялық интеллект адамның 65 жастан кейін когнитивтік қабілеттерін ұзақ уақыт сақтауға көмектеседі, деп хабарлайды Zakon.kz.

EurekAlert басылымының ақпаратына сай, мұндай қорытындыға Италиядағы SISSA Халықаралық жоғары зерттеулер мектебінің ғалымдары келген.

Зерттеушілер екі зерттеу жүргізіп, өмір бойы жинақталған білім мен интеллектуалдық дағдылардан тұратын когнитивтік қоры жоғары адамдардың сөйлеу және жұмыс жадын тексеруге арналған тапсырмаларды жақсы орындайтынын анықтаған.

Эмоцияның да маңызы зор. Жағымды эмоциялар қажетті сөзді тезірек табуға көмектессе, эмоциялық интеллектінің жоғары болуы ақпаратты өңдеуге және эмоциялық әсерлерге жауап беруге ықпал етеді.

Зерттеушілердің айтуынша, интеллектуалдық белсенділік пен эмоциялық дағдылар бір-бірімен байланыста жұмыс істеп, мидың саулығын сақтауға және жас ұлғайған сайын когнитивтік қабілеттердің төмендеуін баяулатуға көмектеседі.

Бұған дейін 101 жастағы ер адам 80 жылдық некенің бес құпиясымен бөліскені туралы жазған болатынбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Гүлай Ашекова
Журналист
Оқи отырыңыз
Обязательное социальное медицинское страхование, медицинское страхование, медицинская страховка, ОСМС, врач, врачи, доктор, доктора, медик, медики, медицина, здравоохранение, медстрахование
10:25, 14 мамыр 2025
Ғалымдар қандай әйелдерде сүт безі обырының даму қаупі 2,7 есе жоғары екенін анықтады
Общепит, общественное питание, кафе, ресторан, рестораны, заведения, заведение
11:41, 28 шілде 2026
Бірден 65 адам уланған Алматы маңындағы дәмханаға тексеріс аяқталды - мамандар нені анықтады
Абай облысында 54 жастағы ер адам алғаш рет жеке куәлік алды
13:37, 07 наурыз 2025
Абай облысында 54 жастағы ер адам алғаш рет жеке куәлік алды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Фото: ISU
18:22, Бүгін
Казахстанка Сосновская стала 18-й в короткой программе на Гран-при ISU в Бангкоке
Ислам Махачев
17:57, Бүгін
"Нужен полноценный двухмесячный лагерь": тренер Махачева назвал условия возвращения Ислама
Достон Раджабов
17:35, Бүгін
Узбекский легкоатлет Достон Раджабов нарушил антидопинговые правила
Андрей Аршавин
17:27, Бүгін
Андрей Аршавин вошёл в тренерский штаб сборной России по медиафутболу
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: