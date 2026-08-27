101 жастағы ер адам 80 жылдық некенің бес құпиясын ашты
101 жастағы Гордон мен 96 жастағы Эйлин 1946 жылғы 25 тамызда үйленген. Олардың махаббат хикаясы Екінші дүниежүзілік соғысқа дейін басталған.
WOOD басылымына берген сұхбатында ерлі-зайыптылар 8-10 арасында махаббат пен өзара түсіністікті сақтауға не көмектескенін айтып берді.
"Мұның сыры өте қарапайым: қарым-қатынас, адалдық, шыншылдық, сенім және бірге көңіл көтере білу", – деді ерлі-зайыптылар.
Олар берік қарым-қатынастың тағы бір құпиясы ретінде "бір-бірімен біте қайнасу" ұғымын атады. Гордонның айтуынша, ұзақ жылдар бірге болу үшін әртүрлі тәрбие мен өмірлік тәжірибені бір арнаға тоғыстыра білу маңызды.
Ерлі-зайыптылар өмір бойы бір команда болып әрекет еткенін айтты. Гордон екі жұмыста еңбек еткен кезде, Эйлин үй шаруасын жүргізіп, балаларын тәрбиелеген. Қазір ер адам құстарға арналған ұя жасайды, ал жұбайы оларды бояумен безендіреді.
"Неке 50-де 50 болады дегенге ешқашан жол бермеңіздер. Екі тарап та 100 пайыз үлес қосуы керек", – деді Эйлин.
Сегіз онжылдық ішінде ерлі-зайыптылар бірге уақыт өткізу және бір-бірінің қызығушылығын қолдау дәстүрін сақтап қалған. Сонымен қатар олар шіркеуге барып, жаяу серуендегенді ұнатады.
Осы жылдар ішінде олардың отбасы бірнеше ұрпаққа көбейді. Қазір олардың бес ұлы, немерелері мен шөберелері бар.