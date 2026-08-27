#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+29°
$
458.87
535.09
5.42
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+29°
$
458.87
535.09
5.42
Әлем

101 жастағы ер адам 80 жылдық некенің бес құпиясын ашты

101 жастағы ер адам 80 жылдық некенің бес сырын атады, сурет - Zakon.kz жаңалық 27.08.2026 12:59 Сурет: Zakon.kz.
АҚШ-та Гордон мен Эйлин Байтли шаңырақ көтергендеріне 80 жыл толуын атап өтті. Осы уақыт ішінде олар бес ұл тәрбиелеп, немере мен шөбере сүйіп, қарым-қатынастарын сақтап қалған. Ерлі-зайыптылардың айтуынша, берік отбасы – бір-бірімен күн сайын жұмыс істеудің нәтижесі, деп хабарлайды Zakon.

101 жастағы Гордон мен 96 жастағы Эйлин 1946 жылғы 25 тамызда үйленген. Олардың махаббат хикаясы Екінші дүниежүзілік соғысқа дейін басталған.

WOOD басылымына берген сұхбатында ерлі-зайыптылар 8-10 арасында махаббат пен өзара түсіністікті сақтауға не көмектескенін айтып берді.

"Мұның сыры өте қарапайым: қарым-қатынас, адалдық, шыншылдық, сенім және бірге көңіл көтере білу", – деді ерлі-зайыптылар.

Олар берік қарым-қатынастың тағы бір құпиясы ретінде "бір-бірімен біте қайнасу" ұғымын атады. Гордонның айтуынша, ұзақ жылдар бірге болу үшін әртүрлі тәрбие мен өмірлік тәжірибені бір арнаға тоғыстыра білу маңызды.

Ерлі-зайыптылар өмір бойы бір команда болып әрекет еткенін айтты. Гордон екі жұмыста еңбек еткен кезде, Эйлин үй шаруасын жүргізіп, балаларын тәрбиелеген. Қазір ер адам құстарға арналған ұя жасайды, ал жұбайы оларды бояумен безендіреді.

"Неке 50-де 50 болады дегенге ешқашан жол бермеңіздер. Екі тарап та 100 пайыз үлес қосуы керек", – деді Эйлин.

Сегіз онжылдық ішінде ерлі-зайыптылар бірге уақыт өткізу және бір-бірінің қызығушылығын қолдау дәстүрін сақтап қалған. Сонымен қатар олар шіркеуге барып, жаяу серуендегенді ұнатады.

Осы жылдар ішінде олардың отбасы бірнеше ұрпаққа көбейді. Қазір олардың бес ұлы, немерелері мен шөберелері бар.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Гүлай Ашекова
Оқи отырыңыз
626 млрд теңгенің қазынасы 400 жылға жуық су астында жатты: кеме табылды
14:08, Бүгін
626 млрд теңгенің қазынасы: 400 жыл бұрын суға кеткен кеме табылды
БАӘ-де қаза тапқан қазақстандық екі қыздың туыстары мәлімдеме жасады
13:10, Бүгін
БАӘ-де қаза тапқан қазақстандық екі қыздың туыстары мәлімдеме жасады
101 жастағы ер адам 80 жылдық некенің бес сырын атады
12:59, Бүгін
101 жастағы ер адам 80 жылдық некенің бес құпиясын ашты
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Тимофей Скатов на подаче мяча
14:41, Бүгін
Напряжённой назвал Tennis Temple битву Скатова с Димитровым в квалификации US Open
Жанибек Алимханулы
14:16, Бүгін
"Пусть докажет, что он чист": Банк недоволен потенциальным боем Алимханулы - Шираз
Сборная Узбекистана по футболу сыграет против Аргентины в преддверии Кубка Азии-2027
13:56, Бүгін
Сборная Узбекистана по футболу сыграет против Аргентины в преддверии Кубка Азии-2027
Сатпаева представили в &quot;Бёрнли&quot;
13:37, Бүгін
Болельщики "Бёрнли" поддержали Дастана Сатпаева после вылета из Кубка английской лиги
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: