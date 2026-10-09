#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+19°
$
448.94
502.05
5.26
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+19°
$
448.94
502.05
5.26
Кеңестер

Тас жолдың жиегіне тоқтаудың қауіпті екені ескертілді

Қазақстанда автомагистральдің жол жиегінде тоқтаудың қауіпті екені ескертілді, сурет - Zakon.kz жаңалық 09.10.2026 13:55 Сурет: «"ҚазАвтоЖол" ҰК» АҚ
2026 жылғы 9 қазанда "ҚазАвтоЖол" ҰК» АҚ баспасөз қызметі автомагистральдің жол жиегінде неліктен демалуға болмайтыны туралы маңызды ескерту жариялады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Мамандардың айтуынша, жолда бірнеше минутқа тоқтап, телефон қоңырауына жауап беру немесе тамақтанып алу – жиі кездесетін жағдайлар. Алайда автомагистральде мұндай кезде арнайы белгіленген алаңды таңдау қажет. Өйткені жол жиегі кең болғанның өзінде, жоғары жылдамдықпен келе жатқан көліктерден қауіпсіздікті қамтамасыз ете алмайды.

Қазақстанның Жол жүрісі қағидаларына (ЖЖҚ) сәйкес, автомагистральдерде "Тұрақ орны" немесе "Демалыс орны" белгілерімен белгіленген алаңдардан тыс жерде тоқтауға тыйым салынады. Бұл талап "Автомобильдерге арналған жол" белгісі орнатылған жолдарға да қатысты.

"Қараңғыда, жаңбыр немесе қар жауып тұрған кезде тоқтап тұрған көлікті алдын ала байқау қиындайды. Әсіресе көлік ағыны жағынан түсу немесе жүріс бөлігіне жақын тұру өте қауіпті. Сондықтан үзіліс пен демалысты алдын ала жоспарлап, ол үшін арнайы қарастырылған орындарды пайдаланыңыз", – деп ескертті "ҚазАвтоЖол" ҰК" АҚ өкілдері.

Егер амалсыздан тоқтауға тура келсе, мынадай қауіпсіздік шараларын сақтау қажет:

  • Апаттық жарық сигналын қосыңыз. Мүмкіндік болса, көлікті жүріс бөлігінен оң жаққа, оның шетін белгілейтін сызықтан әрі қарай шығарыңыз.
  • Жақындап келе жатқан көлік ағыны жағынан апаттық тоқтау белгісін қойыңыз. Елді мекеннен тыс жерде белгі көліктен кемінде 30 метр қашықтықта орналасуы керек. Сонымен қатар ол басқа жүргізушілер дер кезінде әрекет ете алатындай қашықтықтан көрінуі тиіс.
  • Көліктен түсер алдында қосымша қауіпсіздік үшін жарық шағылыстыратын кеудеше киіңіз. Жағдай мүмкіндік берсе, көлік ағынына қарама-қарсы жақтан түсіп, қоршаудың арғы жағындағы қауіпсіз жерге барыңыз. Қозғалыс жолақтарын кесіп өтпеңіз.
  • Шұғыл көмек қажет болса, 112 нөміріне қоңырау шалыңыз. Республикалық маңызы бар жолдардағы жағдай туралы 1403 нөмірі арқылы ақпарат алуға болады.

Бұған дейін Астанада бұзылған көлігінің жанында тұрған жүргізушіні көлік қағып, оның қаза тапқаны туралы жазған едік.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Гүлай Ашекова
Гүлай Ашекова
Журналист
Оқи отырыңыз
Доллар, доллары и тенге, доллары, курс доллара, американские доллары, доллары США, обмен валют, обмен валюты
15:59, Бүгін
9 қазандағы саудада доллар бағамы өсуін жалғастырды
Фуры, фура, грузовые машины, грузовая машина, грузовик, грузовики, перевозка груза, груз, грузоперевозки, грузовые перевозки, трасса, дорога, логистика
16:06, 22 шілде 2026
Қазақстандағы тас жолдарда жазғы шектеулер енгізілген: ол кімдерге қатысты
Қазақстанда су тасқынына байланысты бірнеше тас жолдың қозғалысы шектелді
15:16, 13 сәуір 2024
Қазақстанда су тасқынына байланысты бірнеше тас жолдың қозғалысы шектелді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Сборная Казахстана WU-19 разгромно проиграла Чехии на чемпионате Европы
15:53, Бүгін
Сборная Казахстана WU-19 разгромно проиграла Чехии на чемпионате Европы
Алекс Перейра
15:43, Бүгін
Бывший чемпион UFC Перейра не хочет продолжать карьеру в боксе
Байсангур Сусуркаев
15:17, Бүгін
Россиянин Сусуркаев получил бой на UFC 335 в Лас-Вегасе
Министр спорта ЮАР заявил о возвращении страны в календарь Формулы-1 до 2030 года
14:56, Бүгін
Министр спорта ЮАР заявил о возвращении страны в календарь Формулы-1 до 2030 года
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: