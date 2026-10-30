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Кеңестер

Алматыда тауда адасқан туристерді іздеуді жеңілдететін жаңа жүйе іске қосылды

Горы, гора, горная местность, горный туризм, сурет - Zakon.kz жаңалық 30.10.2026 13:27 Фото: Zakon.kz
Алматыда тауға серуендеуді ұнататындарға маршруттарын алдын ала тіркеуге мүмкіндік беретін Almaty Hike онлайн платформасы іске қосылды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қаланың мамандандырылған табиғат қорғау прокуроры Арман Нүкірбековтің айтуынша, қазір мамандар жобаны іс жүзінде жүзеге асыруға кірісіп жатыр.

"Негізгі мақсат – тауға шығатын туристердің санын білу, олардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету және қажетті сақтық шараларын сақтауын бақылау. Ең алдымен, сервис туристерге қауіпсіздік ережелері мен ауа райы жағдайлары туралы ақпарат беруге арналған. Сонымен қатар жоба Алматының құтқару қызметтерінің жұмысын жеңілдетуге, туристердің жоғалып кету қаупін азайтуға және жарақат алған жағдайда жедел көмек көрсетуге бағытталған", – деді Арман Нүкірбеков.

Бұдан бөлек, туристер маршруттың басталу уақыты туралы ақпаратты алдын ала көрсетіп, байланыс деректерін қалдыра алады.

Ол үшін сайтқа кіру немесе таулы аймақтар мен ұлттық парктерге қатынайтын автобустар мен аялдамаларда орналастырылған QR-кодты сканерлеу қажет.

"Тіркелу бірнеше минутты алады: пайдаланушы электронды сауалнама толтырып, телефон нөмірі мен жорықтың басталу уақыты туралы мәліметтерді көрсетуі керек. Маршрут аяқталғаннан кейін сайтқа қайта кіріп, тіркеуді жауып, таудан оралғанын белгілеу маңызды", – деп атап өтті Нүкірбеков 2026 жылғы 30 қазанда.

Мамандардың түсіндіруінше, төтенше жағдай туындаған кезде бұл мәліметтер туристерді іздеуді жеңілдетіп, құтқарушыларға іздестіру-құтқару жұмыстарын жылдам ұйымдастыруға көмектеседі.

2026 жылдың басынан бері Алматыда таулы аймақтарда 430-дан астам іздестіру-құтқару жұмысы жүргізілген. Нәтижесінде 145 кәмелетке толмаған баланы қоса алғанда, 700-ге жуық адам құтқарылды. Ал 123 адам жарақат алған.

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Сурет Гүлай Ашекова
Гүлай Ашекова
Журналист
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