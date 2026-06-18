Алакөлге апаратын жолда жаңа қауіпсіздік жүйесі іске қосылды
Сурет: Instagram/abai_department_police
Алакөлге баратын автожолда жүргізушілердің қауіпсіздігін арттыруға арналған инновациялық лазерлік бағдарлау жүйесі іске қосылды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Абай облыстық Полиция департаментінің мәліметінше, туристік маусым қарсаңында Жарма ауданындағы Қалбатау ауылы маңында орналасқан Омбы – Майқапшағай республикалық автожолының учаскесінде жаңа жүйе пайдалануға берілген.
"Жаңа қондырғы жолдың үстіне және жол жабынына жарық лазер сәулелерін түсіріп, жүргізушілер үшін қосымша көрнекі бағдар қалыптастырады", – деп хабарлады Абай облысы Полиция департаментінің баспасөз қызметі.
Мамандардың айтуынша, бұл жүйе әсіресе түнгі уақытта, сондай-ақ тұман, жаңбыр және көріну деңгейі төмендейтін басқа да қолайсыз ауа райы жағдайларында тиімді жұмыс істейді.
"Алакөлге бағыт алатын туристер саны артатын кезеңде мұндай технологиялар жол-көлік оқиғаларының қаупін азайтып, қозғалыс қауіпсіздігін арттыруға мүмкіндік береді", – деп атап өтті ведомство.
Айта кетейік, Қазақстан автожолдарында лазерлік қауіпсіздік жүйелері алғаш рет 2026 жылдың сәуір айында енгізіле бастаған болатын. Осыған қатысты алғашқы ақпарат 3 сәуірде жарияланған еді.
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