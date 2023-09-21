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Қазақстанның айырбастау пункттеріндегі 21 қыркүйектегі валюта бағамы

Валюта бағамы анықталды Сурет: Zakon.kz
Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы айырбастау пункттеріндегі валюталарды: долларды, еуроны және рубльді орташа сараланған сатып алу-сату бағамы, сондай-ақ ҚР Ұлттық Банкінің 2023 жылғы 21 қыркүйектегі бағамы бойынша деректер ұсынылған, деп хабарлайды Zakon.kz.

ҚР Ұлттық банкінің ресми мәліметі бойынша, доллар бағамы – 473,22 теңге, еуро – 506,11 теңге, рубль – 4,9 теңге.

Астана

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 474 тенге, продажи – 478 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 504 тенге, продажи – 509 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 4,85 тенге, продажи – 5 тенге.

Алматы

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 475 тенге тенге, продажи – 478,5 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 505 тенге, продажи – 509,5 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 4,81 тенге, продажи – 5,01 тенге.

Шымкент

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 474 тенге, продажи – 479 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 504 тенге, продажи – 507 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 4,87 тенге, продажи – 4,93 тенге.

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