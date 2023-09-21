Қазақстанның айырбастау пункттеріндегі 21 қыркүйектегі валюта бағамы
ҚР Ұлттық банкінің ресми мәліметі бойынша, доллар бағамы – 473,22 теңге, еуро – 506,11 теңге, рубль – 4,9 теңге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 474 тенге, продажи – 478 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 504 тенге, продажи – 509 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 4,85 тенге, продажи – 5 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 475 тенге тенге, продажи – 478,5 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 505 тенге, продажи – 509,5 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 4,81 тенге, продажи – 5,01 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 474 тенге, продажи – 479 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 504 тенге, продажи – 507 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 4,87 тенге, продажи – 4,93 тенге.