Канадада ұшақ шұғыл қонып, салдарынан өрт шықты

CBC News хабарлауынша, ұшақтың қанаты қонатын кезде ұшу-қону жолағына соғылып, өрт шыққан. Борттағы барлық жолаушы мен экипаж мүшесі тез эвакуацияланды. Зардап шеккендер туралы мәлімет жоқ.

🚨 JUST IN: Air Canada flight lands in Halifax with a broken landing gear, resulting in the wing scraping the runway causing a fire



The airport is currently CLOSED.



This comes just hours after a Boeing 737 attempted a landing without warning extending its gear in South Korea,… pic.twitter.com/Givga3hDEn