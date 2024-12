Михаил Кавелашвили Грузия президенті қызметіне кірісті

Зурабишвили президент сарайынан өз еркімен кететінін айтты.

ТАСС агенттігінің хабарлауынша, Кавелашвилиді ұлықтау рәсімінің ресми бөлігі заң шығарушы органның пленарлық мәжіліс залында өтті. Оның жанында отбасы болған. Бұл күні парламент Грузия Конституциясының арнайы көшірмесін басып шығарды. Ол Парламент музейінде сақталады.

The inauguration of President Mikheil Kavelashvili, not recognized by the opposition, is taking place in the Georgian parliament.



Pro-Russian oligarch Bidzina Ivanishvili, the founder of «Georgian Dream», has arrived at the event.



